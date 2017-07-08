Глава МВФ: рост мировой экономики в будущем году, как ожидается, продолжится

Станислав Черчесов пожелал "Спартаку" удачно сыграть в Лиге чемпионовСпорт 8 июля, 19:18
Каррера: чемпионство не дает права футболистам "Спартака" расслаблятьсяСпорт 8 июля, 19:16
Глушаков: каждый футболист "Спартака" гордится тем, что играет именно в этой командеСпорт 8 июля, 19:13
Мутко пожелал футболистам "Спартака" удачи в новом сезонеСпорт 8 июля, 19:05
Федун расстроился, что болельщики не присутствовали на церемонии награждения "Спартака"Спорт 8 июля, 19:02
"Полезный саммит": Путин подвел итоги встречи лидеров G20Политика 8 июля, 18:49
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале СпартакиадыСпорт 8 июля, 18:45
Футболистам, тренерам и персоналу "Спартака" вручены золотые медали чемпионата РоссииСпорт 8 июля, 18:37
Француз Кальмежан выиграл восьмой этап "Тур де Франс"Спорт 8 июля, 18:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Мировая экономика демонстрирует рост, который опирается на широкую базу и в следующем году, как ожидается, продолжится. С таким заявлением выступила в субботу по завершении саммита Группы двадцати в Гамбурге принимавшая в нем участие директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
"В своих дискуссиях с лидерами ["двадцатки"] я отметила, что глобальное экономическое восстановление идет, как предполагалось, опирается на широкую [основу] и, как ожидается, продолжится в будущем году, - подчеркнула Лагард. - В то же время есть необходимость принять меры против излишней самонадеянности и рисков, включая обостренную финансовую уязвимость, низкую производительность труда и растущее неравенство".