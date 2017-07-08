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Глава МВФ: рост мировой экономики в будущем году, как ожидается, продолжится

Экономика и бизнес
8 июля, 19:06 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

Кристин Лагард отметила необходимость принять меры "против обостренной финансовой уязвимости, низкой производительности труда и растущего неравенства"

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Мировая экономика демонстрирует рост, который опирается на широкую базу и в следующем году, как ожидается, продолжится. С таким заявлением выступила в субботу по завершении саммита Группы двадцати в Гамбурге принимавшая в нем участие директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

"В своих дискуссиях с лидерами ["двадцатки"] я отметила, что глобальное экономическое восстановление идет, как предполагалось, опирается на широкую [основу] и, как ожидается, продолжится в будущем году, - подчеркнула Лагард. - В то же время есть необходимость принять меры против излишней самонадеянности и рисков, включая обостренную финансовую уязвимость, низкую производительность труда и растущее неравенство".

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Лагард, Кристин
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