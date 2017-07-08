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ВЭБ намерен получить национальные рейтинги

Экономика и бизнес
8 июля, 19:19 UTC+3

Первый зампред Внешэкономбанка отметил, что решение ЦБ сузить ломбардный список не повлияет на программу заимствований финансовой организации

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Внешэкономбанк планирует получить национальные рейтинги. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя - член правления Внешэкономбанка Николай Цехомский.

"ВЭБ намерен получить национальные рейтинги", - сказал он.

Цехомский также отметил, что решение Банка России сузить ломбардный список не повлияет на программу заимствований Внешэкономбанка. "Решение Банка России о сужении ломбардного списка не стало неожиданностью для Внешэкономбанка. Данное мероприятие не повлияет на программу заимствований Внешэкономбанка. Спрос на высококачественные активы Внешэкономбанка со стороны институциональных инвесторов сохранится", - сказал Цехомский.

Банк России принял решение приостановить с 1 октября 2017 года включение в ломбардный список новых выпусков облигаций банков и Внешэкономбанка, страховщиков, а также международных финансовых организаций. Этот шаг ЦБ сделал в рамках реализации контрциклического подхода к формированию ломбардного списка, принимая во внимание ожидаемое сохранение профицита ликвидности в среднесрочной перспективе, пояснили в регуляторе.

Кроме того, Банк России оставляет за собой право приостановить использование включенных в ломбардный список облигаций указанных финансовых организаций в случае, если в отношении них будут регистрироваться изменения, связанные с увеличением их объемов, а также даты и иных условий их погашения.

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