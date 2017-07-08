Станислав Черчесов пожелал "Спартаку" удачно сыграть в Лиге чемпионовСпорт 8 июля, 19:18
Каррера: чемпионство не дает права футболистам "Спартака" расслаблятьсяСпорт 8 июля, 19:16
Глушаков: каждый футболист "Спартака" гордится тем, что играет именно в этой командеСпорт 8 июля, 19:13
Мутко пожелал футболистам "Спартака" удачи в новом сезонеСпорт 8 июля, 19:05
Федун расстроился, что болельщики не присутствовали на церемонии награждения "Спартака"Спорт 8 июля, 19:02
"Полезный саммит": Путин подвел итоги встречи лидеров G20Политика 8 июля, 18:49
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале СпартакиадыСпорт 8 июля, 18:45
Футболистам, тренерам и персоналу "Спартака" вручены золотые медали чемпионата РоссииСпорт 8 июля, 18:37
Француз Кальмежан выиграл восьмой этап "Тур де Франс"Спорт 8 июля, 18:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Внешэкономбанк планирует получить национальные рейтинги. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя - член правления Внешэкономбанка Николай Цехомский.
"ВЭБ намерен получить национальные рейтинги", - сказал он.
Цехомский также отметил, что решение Банка России сузить ломбардный список не повлияет на программу заимствований Внешэкономбанка. "Решение Банка России о сужении ломбардного списка не стало неожиданностью для Внешэкономбанка. Данное мероприятие не повлияет на программу заимствований Внешэкономбанка. Спрос на высококачественные активы Внешэкономбанка со стороны институциональных инвесторов сохранится", - сказал Цехомский.
Банк России принял решение приостановить с 1 октября 2017 года включение в ломбардный список новых выпусков облигаций банков и Внешэкономбанка, страховщиков, а также международных финансовых организаций. Этот шаг ЦБ сделал в рамках реализации контрциклического подхода к формированию ломбардного списка, принимая во внимание ожидаемое сохранение профицита ликвидности в среднесрочной перспективе, пояснили в регуляторе.
Кроме того, Банк России оставляет за собой право приостановить использование включенных в ломбардный список облигаций указанных финансовых организаций в случае, если в отношении них будут регистрироваться изменения, связанные с увеличением их объемов, а также даты и иных условий их погашения.