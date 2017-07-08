ЕС и Канада начнут предварительное применение СЕТА 21 сентября

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) и Канада приступят к предварительному применению соглашения о всеобъемлющей зоне свободной торговли (СЕТА) 21 сентября. Договоренность об этом была достигнута между сторонами в Гамбурге, где в субботу завершился саммит "Большой двадцатки", сообщается в совместном заявлении председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

"И ЕС, и Канада сделали необходимые шаги для ратификации соглашения, - говорится в заявлении. - Встретившись на саммите "Большой двадцатки" и вновь выразив нашу общую приверженность системе международной торговли, мы договорились установить 21 сентября 2017 года в качестве даты начала предварительного применения соглашения, что позволит [нам] удостовериться в том, что все необходимые меры будут предприняты к этому времени".

Соглашение между ЕС и Канадой о создании зоны свободной торговли было подписано 30 октября прошлого года на саммите ЕС - Канада в Брюсселе. Свои подписи под документом поставили тогда председатель Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и канадский премьер- министр Джастин Трюдо. Документ предполагает отмену 99% таможенных пошлин между сторонами и предусматривает режим предварительного действия, что позволит ввести его в силу еще до ратификации парламентами всех 28 стран ЕС и Канады.

Европарламент 15 февраля утвердил договоренность по CETA. Документ рассматривается в ЕС как прототип для гораздо более масштабного договора о свободной торговле между ЕС и США - TTIP, переговоры по которому оказались фактически приостановлены из-за мощного сопротивления, в частности со стороны европейских аграриев, опасающихся конкуренции со стороны американского агропромышленного комплекса.