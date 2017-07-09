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Путин посетит Екатеринбург, где примет участие в открытии "Иннопрома-2017"

Экономика и бизнес
9 июля, 0:07 UTC+3 МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Во время поездки президент проведет неформальную встречу с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в воскресенье отправляется с двухдневной поездкой в Екатеринбург, где примет участие в открытие выставки "Иннопром-2017". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Там отметили, что главной темой выставки в этом году будет "Умное производство". "В экспозиции участвует 640 индустриальных компаний из 17 стран, - говорится в сообщении. - 95 государств направили на "Иннопром-2017" свои торгово-промышленные делегации. Страной-партнером выставки в этом году выступает Япония, компании которой широко представлены в экспозиции".

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В воскресенье глава государства проведет неформальную встречу с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори. "Будет неформальный ужин (Путина и Мори) в Екатеринбурге", - сообщил ранее ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее агентство Kyodo сообщило, что бывший премьер-министр Японии, глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года Ёсиро Мори намерен во время встречи с Владимиром Путиным обсудить территориальный вопрос и совместную хозяйственную деятельность на южных Курильских островах.

Во время рабочей поездки глава государства также посетит спортивный комплекс "Дацюк-арена". Он построен на средства президентского гранта, полученного за победу местной команды "Неоплан" в турнире Ночной хоккейной лиги в 2014 году, и бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области. В этом современном хоккейном центре общей площадью 6 тыс. кв. м обучаются 600 юных спортсменов.

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