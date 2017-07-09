В Екатеринбурге открывается промышленная выставка "Иннопром"

МИД ФРГ: беспорядки во время G20 грозят тяжелыми потерями для репутации страныМеждународная панорама 9 июля, 1:20
В правящей партии ФРГ требуют ужесточить отношение к ультралевым после протестов на G20Международная панорама 9 июля, 1:01
Чемпион мира россиянин Гассиев стартует во Всемирной суперсерии бокса боем с ВлодарчикомСпорт 9 июля, 0:46
Белый дом: соглашение о зоне деэскалации - важный шаг к урегулированию в СирииМеждународная панорама 9 июля, 0:35
Денис Лебедев проведет защиту титула чемпиона мира WBA в ЕкатеринбургеСпорт 9 июля, 0:16
Авиагруппа "Стрижи" выступит в Петербурге в преддверии 105-летия военной авиации РоссииАрмия и ОПК 9 июля, 0:14
Баскетболист Харден подписал рекордный контракт с "Хьюстоном" на $228 млнСпорт 9 июля, 0:08
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регатаСпорт 8 июля, 23:57
Саммит G20: уличные протесты, разногласия на переговорах и прогресс без сенсацийМеждународная панорама 8 июля, 23:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Восьмая Международная промышленная выставка "Иннопром-2017" открывается в воскресенье в Екатеринбурге. Современные разработки представят порядка 600 компаний из 20 стран мира, сообщили ТАСС организаторы выставки.
"Первые мероприятия "Иннопрома" состоятся уже сегодня, 9 июля. Это гольф-турнир на поле в Свердловской области, в котором примут участие промышленники со всего мира, и официальная церемония открытия, где всех гостей ждет сюрприз от страны-партнера - Японии, а именно шоу барабанщиков", - сказали организаторы.
По данным пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Екатеринбурге 9 июля состоится неформальный ужин Владимира Путина с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори. Также в рамках культурной программы в Екатеринбурге пройдет бой между "суперчемпионом" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг россиянином Денисом Лебедевым и австралийцем Марком Флэнэганом.
Планируется, что на "Иннопроме" свои перспективные разработки в экспозиции представят свыше 600 компаний из порядка 20 стран мир, из них около 170 предприятий из Японии, столько же из Китая. Из промышленных гигантов будут представлены: FUNUC Robotics, госкорпорация "Ростех", Yamazaki Mazak, Volvo Trucks, SAP, Siemens, холдинг "Швабе", Русская медная компания, Уральская горно-металлургическая компания, "Российский экспортный центр", "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Стан", "Касперский" и др.
Тема международной выставки "Иннопром-2017" - "Умное производство". "Производители по всему миру обсуждают пользу автоматизации производства и говорят о том, что промышленная продукция и бизнес-процессы должны быть созданы, рассчитаны и обкатаны сначала в цифровом виде, и только потом запущены", - объясняет выбор такой темы директор деловой программы выставки Антон Атрашкин.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка пройдет с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, ее темой станет "Умное производство", партнером выставки станет Япония. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.