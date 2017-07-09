В Екатеринбурге открывается промышленная выставка "Иннопром"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Восьмая Международная промышленная выставка "Иннопром-2017" открывается в воскресенье в Екатеринбурге. Современные разработки представят порядка 600 компаний из 20 стран мира, сообщили ТАСС организаторы выставки.

"Первые мероприятия "Иннопрома" состоятся уже сегодня, 9 июля. Это гольф-турнир на поле в Свердловской области, в котором примут участие промышленники со всего мира, и официальная церемония открытия, где всех гостей ждет сюрприз от страны-партнера - Японии, а именно шоу барабанщиков", - сказали организаторы.

По данным пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Екатеринбурге 9 июля состоится неформальный ужин Владимира Путина с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори. Также в рамках культурной программы в Екатеринбурге пройдет бой между "суперчемпионом" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг россиянином Денисом Лебедевым и австралийцем Марком Флэнэганом.

Планируется, что на "Иннопроме" свои перспективные разработки в экспозиции представят свыше 600 компаний из порядка 20 стран мир, из них около 170 предприятий из Японии, столько же из Китая. Из промышленных гигантов будут представлены: FUNUC Robotics, госкорпорация "Ростех", Yamazaki Mazak, Volvo Trucks, SAP, Siemens, холдинг "Швабе", Русская медная компания, Уральская горно-металлургическая компания, "Российский экспортный центр", "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Стан", "Касперский" и др.

Тема международной выставки "Иннопром-2017" - "Умное производство". "Производители по всему миру обсуждают пользу автоматизации производства и говорят о том, что промышленная продукция и бизнес-процессы должны быть созданы, рассчитаны и обкатаны сначала в цифровом виде, и только потом запущены", - объясняет выбор такой темы директор деловой программы выставки Антон Атрашкин.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка пройдет с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, ее темой станет "Умное производство", партнером выставки станет Япония. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.