Минкомсвязь считает первоочередным для "Почты России" борьбу с очередями и "серой почтой"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ считает первоочередными направлениями развития "Почты России", в том числе, продолжение борьбы с очередями и "серой почтой", а также дальнейшую модернизацию отделений, развитие логистики и финансовых услуг. Об этом рассказал ТАСС замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Михаил Евраев (курирует почтовое направление).

В пятницу, 7 июля, на пост главы "Почты России" был назначен бывший замминистра экономического развития Николай Подгузов. Предыдущий гендиректор почтового оператора Дмитрий Страшнов возглавлял "Почту России" с 2013 года и покинул компанию 1 июля этого года в связи с окончанием трудового контракта.

"Основные задачи дальнейшего развития предприятия - это исключение очередей в отделениях, борьба с "серой почтой", ремонт и модернизация отделений почтовой связи, строительство логистических сортировочных центров, развитие проектов "Почта банка", интернет-магазина и подписного агентства, внедрение электронных заказных писем и многое другое", - сказал Евраев. "В результате "Почта России" должна стать одним из ведущих предприятий страны с высококвалифицированным персоналом, оказывающим современные качественные услуги", - полагает замглавы Минкомсвязи.

По словам Евраева, на протяжении последних четырех лет "Почта России" "быстрыми темпами меняется в лучшую сторону". "Идет процесс масштабного реформирования предприятия, который охватывает все направления его деятельности", - отметил замминистра.

Так, по словам Евраева, произошли значительные изменения в области почтовой логистики. "При том, что объемы международной почты ежегодно удваиваются, "Почта России" с этим успешно справляется. Сейчас ежедневно "Почтой России" обрабатывается более 700 тысяч международных почтовых отправлений с товарным вложением", - рассказал он.

По итогам 2016 года "Почта России" обработала 225 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями.

Помимо этого замглавы Минкомсвязи отметил, что "Почта России" модернизирует свои производственные процессы и продолжает строительство магистральных логистических почтовых центров. Он напомнил, что в 2017 году был запущен в эксплуатацию новый логистический центр в Казани, площадью 36 тысяч кв. м. Кроме того, на предприятии внедряются современные ИТ-решения, обновляется автопарк, начала работу почтовая авиация, отметил Евраев.

Развитие "Почта банка"

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров, комментируя назначение нового главы "Почты России", отмечал, что Подгузов продолжит изменения, предусмотренные в стратегии развития предприятия, утвержденной в 2014 году. По его словам, перед "Почтой России" сейчас стоят глобальные задачи по развитию финансовых услуг в рамках реализации проекта "Почта Банк", а также по подготовке к акционированию. Реализацией этой стратегии занималась команда почтового оператора под руководством Страшнова, отметил министр.

"Почта банк" был создан группой ВТБ и ФГУП "Почта России" в 2016 году. Группе ВТБ принадлежит 50% плюс 1 акция банка, дочерней компании "Почты России" - 50% минус 1 акция. Окна "Почта банка" расположены в отделениях "Почты России", за что почтовый оператор получает от банка инфраструктурный платеж. Совокупные доходы почтового предприятия от работы "Почта банка" до 2023 г. составят более 70 млрд руб. (из которых 50 млрд руб. - инфраструктурный платеж и 20 млрд руб. - доходы от дивидендов).

По словам Евраева, за счет реализации этого проекта "Почта России" планирует получить по итогам 2017 года инфраструктурный платеж и дивиденды в размере более 3 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на повышение заработной платы работников предприятия и на инвестиции в дальнейшее развитие "Почты России", добавил он.

Замглавы Минкомсвязи отметил, что средняя зарплата в "Почте России" по итогам 2016 года составила 20,9 тыс. рублей. "Всего за период с 2012 по 2016 гг. средняя заработная плата работников увеличилась более чем на треть, и это увеличение произошло в условиях экономического кризиса, когда заработные платы на многих предприятиях не росли, а уменьшались", - подчеркнул он.

Накануне праздника

Новый глава "Почты России" Николай Подгузов был назначен накануне Дня российской почты. Этот праздник отмечается во второе воскресенье июля.

Согласно традиции, которая началась четыре года назад, в рамках Дня российской почты происходит торжественное открытие нового отделения почтовой связи. В этом году 10 июля в городе Магасе (столица республики Ингушетия) будет открыто новое здание управления федеральной почтовой связи республики, на территории которого расположено городское отделение почтовой связи.

День российской почты был учрежден указом президента в 1994 году к 300-летию создания первой российской внутренней почтовой линии между Москвой и Архангельском, основанной по указу Петра I.