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В Екатеринбурге в рамках "Иннопрома" представлена система онлайн мониторинга МЦК

Экономика и бизнес
9 июля, 13:02 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

По словам представителя группы компаний "Синара" Натальи Левицкой, на МЦК курсируют "умные поезда", передвижение которых можно отследить в режиме реального времени

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Система онлайн мониторинга за движущимися по Московскому центральному кольцу (МЦК) поездами представлена группой компаний "Синара" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017" в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

"На МЦК курсируют "умные поезда", передвижение которых можно отследить в режиме реального времени. Внутри поезда установлены 26 видеокамер, с помощью которых в режиме реального времени можно отследить расход электроэнергии, произвести диагностику. На систему мониторинга в минуту передается порядка 700 параметров", - рассказала начальник центра общественных связей группы компаний "Синара" Наталья Левицкая.

По ее словам, данная система "надежный помощник для РЖД", а также компании Siemens. "С помощью ее удается оперативно решить возникающие проблемы во время движение поездов по МЦК и предотвратить нештатные ситуации", - уточнила Левицкая.

Врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева заинтересовала данная разработка, и он попросил изучить внедрение аналогов данной системы мониторинга на Урале.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка пройдет с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, ее тема - "Умное производство", партнером "Иннопром-2017" станет Япония. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.

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