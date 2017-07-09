В Екатеринбурге в рамках "Иннопрома" представлена система онлайн мониторинга МЦК

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Система онлайн мониторинга за движущимися по Московскому центральному кольцу (МЦК) поездами представлена группой компаний "Синара" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017" в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
"На МЦК курсируют "умные поезда", передвижение которых можно отследить в режиме реального времени. Внутри поезда установлены 26 видеокамер, с помощью которых в режиме реального времени можно отследить расход электроэнергии, произвести диагностику. На систему мониторинга в минуту передается порядка 700 параметров", - рассказала начальник центра общественных связей группы компаний "Синара" Наталья Левицкая.
По ее словам, данная система "надежный помощник для РЖД", а также компании Siemens. "С помощью ее удается оперативно решить возникающие проблемы во время движение поездов по МЦК и предотвратить нештатные ситуации", - уточнила Левицкая.
Врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева заинтересовала данная разработка, и он попросил изучить внедрение аналогов данной системы мониторинга на Урале.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка пройдет с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, ее тема - "Умное производство", партнером "Иннопром-2017" станет Япония. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.