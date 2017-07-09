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"МРСК Урала" представила на "Иннопроме" роботизированный комплекс диагностики ЛЭП

Экономика и бизнес
9 июля, 14:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

"Канатоход" может взлетать с наземной станции, садиться на провод и, передвигаясь от подстанции к подстанции, в автоматическом режиме собирать и обрабатывать информацию о состоянии ЛЭП

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Межрегиональная сетевая распределительная компания "МРСК Урала" представила роботизированный комплекс диагностики высоковольтных линий электропередач на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе компании.

"Уральские энергетики в восьмой раз принимают участие в "Иннопроме". В этом году выставочный стенд посвящен 75-летнему юбилею всех трех энергосистем присутствия "МРСК Урала" - Свердловской, Челябинской и Пермской. На стенде представлен изготовленный на Среднем Урале роботизированный комплекс диагностики высоковольтных воздушных линий электропередачи "Канатоход", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что его технологическая платформа разработана специалистами одного из уральских инновационных предприятий.

"Роботизированный "Канатоход" может взлетать с наземной станции, садиться на провод или грозозащитный трос линии электропередачи и, передвигаясь от подстанции к подстанции, в автоматическом режиме собирать и обрабатывать информацию о состоянии ЛЭП. После этого он формирует дефектные ведомости и с помощью экспертной системы выдает соответствующие рекомендации по объемам ремонтно-восстановительных работ. [...] Кроме того, она может быть эффективно интегрирована в геоинформационные системы программно-технического комплекса федеральной электросетевой инфраструктуры", - добавили в пресс-службе.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге, ее тема - "Умное производство", партнером "Иннопром - 2017" станет Япония. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.

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