"МРСК Урала" представила на "Иннопроме" роботизированный комплекс диагностики ЛЭП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Межрегиональная сетевая распределительная компания "МРСК Урала" представила роботизированный комплекс диагностики высоковольтных линий электропередач на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе компании.

"Уральские энергетики в восьмой раз принимают участие в "Иннопроме". В этом году выставочный стенд посвящен 75-летнему юбилею всех трех энергосистем присутствия "МРСК Урала" - Свердловской, Челябинской и Пермской. На стенде представлен изготовленный на Среднем Урале роботизированный комплекс диагностики высоковольтных воздушных линий электропередачи "Канатоход", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что его технологическая платформа разработана специалистами одного из уральских инновационных предприятий.

"Роботизированный "Канатоход" может взлетать с наземной станции, садиться на провод или грозозащитный трос линии электропередачи и, передвигаясь от подстанции к подстанции, в автоматическом режиме собирать и обрабатывать информацию о состоянии ЛЭП. После этого он формирует дефектные ведомости и с помощью экспертной системы выдает соответствующие рекомендации по объемам ремонтно-восстановительных работ. [...] Кроме того, она может быть эффективно интегрирована в геоинформационные системы программно-технического комплекса федеральной электросетевой инфраструктуры", - добавили в пресс-службе.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге, ее тема - "Умное производство", партнером "Иннопром - 2017" станет Япония. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.