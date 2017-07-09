Всемирная таможенная организация отложила вопрос о членстве Косово

БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Всемирная таможенная организация (ВТамО) отложила решение вопроса о членстве Косово, для его рассмотрения в декабре в Брюсселе будет созвана экстренная сессия Совета этой организации. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, который председательствовал на завершившихся в Брюсселе в субботу вечером заседаниях Политической комиссии и Совета ВТамО. Он также подчеркнул, что в декабре тема Косово будет обсуждаться не как частный случай, а в рамках решения вопроса о приеме во ВТамО любых аналогичных территорий с неопределенным государственным статусом.

"На нынешней сессии вопрос о Косово, и в целом о приеме в члены ВТамО доминировал в повестке дня, на него было потрачено больше всего времени", - сообщил Давыдов. По его словам, первый раз Косово подавало заявку на вступление еще в 2012 году, однако МИД Бельгии, который является депозитарием документов ВТамО, ее фактически отклонил. В 2017 году тот же бельгийский МИД и секретариат ВТамО ее не только приняли, а фактически поставили страны - члены Организации перед фактом, предложив подтвердить на заседании Совета в Брюсселе вступление Косово и наделение этого образования правом голоса.

"Дебаты были очень жаркими, Совет принял решение не давать Косово права голоса, по членству решение не было принято, поскольку были очень большие расхождения в мнениях. Вопрос Косово было решено увязать с вопросом о членстве других образований, также не имеющих государственного статуса. Кстати, в качестве критерия наличия государственного статуса было предложено рассматривать членство в ООН, - продолжил он. - Очевидно, что вопрос настолько спорный и непроработанный, что и депозитарий, и секретариат явно действовали совершенно некорректно, определив государственный статус Косово по своему усмотрению, пытаясь силовым образом навязать остальным странам это видение".

"В результате работа Совета зашла в тупик, было потрачено слишком много времени, и я предложил, как компромиссный вариант, назначить внеочередную сессию Совета, что и было принято, - отметил он. - Теперь у нас будет плановое заседание Политкомиссии 4-6 декабря в Египте, а внеочередное заседание Совета 14-15 декабря здесь, в Брюсселе. Два основных вопроса на повестке дня: будущее вступление новых членов, включая вопрос Косово, и выборы заместителя генерального секретаря ВТамО".

Парламент входящего в состав Сербии края Косово в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласил независимость, которую быстро признали США, Канада, основные государства Западной Европы, и ряд их союзников, включая Японию и Южную Корею, а также несколько стран Африки и островных государств. Суверенитет Косово не признали Россия и остальные государства БРИКС, страны СНГ, 5 из 28 стран ЕС, ряд государств Балкан, а также большинство государств Азии и Латинской Америки.