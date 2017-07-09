Порошенко заявил о сотрудничестве с США по предотвращению "Северного потока-2"

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил госсекретаря США Рекса Тиллерсона за сотрудничество по предотвращению строительства проекта "Северный поток - 2". Соответствующее заявление глава государства сделал в воскресенье в ходе совместной с Тиллерсоном пресс-конференции в Киеве.

"Отдельно хочу поблагодарить за то, что наше сотрудничество в энергетической сфере является очень важным. Очень важным является сотрудничество по предотвращению строительства политического проекта "Северный поток - 2", - заявил Порошенко.

Энергетическое сотрудничество между Украиной и США, по словам президента, выражается "и в закупках американского угля, и в работе по строительству завода по ядерным отходам, и в обеспечении поставок ядерного топлива для украинского "Энергоатома", и для обеспечения американских инвесторов в газовой сфере".

Строительство газопровода "Северный поток - 2" должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019 года. Трубопровод протяженностью 1220 км пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год.

Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Газопровод напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.