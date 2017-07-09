Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко заявил о сотрудничестве с США по предотвращению "Северного потока-2"

Экономика и бизнес
9 июля, 17:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, июля. /ТАСС

Президент Украины также отметил важность сотрудничества двух стран в энергетической сфере

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил госсекретаря США Рекса Тиллерсона за сотрудничество по предотвращению строительства проекта "Северный поток - 2". Соответствующее заявление глава государства сделал в воскресенье в ходе совместной с Тиллерсоном пресс-конференции в Киеве.

Смотрите также

Источник: допуск к "Северному потоку - 2" других компаний, помимо "Газпрома", необязателен

FT: "Северный поток - 2" поможет удовлетворить потребности ЕС в энергоресурсах

Чижов: "Северный поток - 2" будет реализован, несмотря на "игры" Еврокомиссии

Польша требует ужесточить условия мандата на переговоры по "Северному потоку - 2"

"Отдельно хочу поблагодарить за то, что наше сотрудничество в энергетической сфере является очень важным. Очень важным является сотрудничество по предотвращению строительства политического проекта "Северный поток - 2", - заявил Порошенко.

Энергетическое сотрудничество между Украиной и США, по словам президента, выражается "и в закупках американского угля, и в работе по строительству завода по ядерным отходам, и в обеспечении поставок ядерного топлива для украинского "Энергоатома", и для обеспечения американских инвесторов в газовой сфере".

Строительство газопровода "Северный поток - 2" должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019 года. Трубопровод протяженностью 1220 км пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год.

Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Газопровод напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс Порошенко, Петр Алексеевич
Темы
Газовая дипломатия
Страны
США Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прибас: Трамп не поверил заверениям Путина о невмешательстве РФ в выборы США
2
В главного тренера регби-клуба "Кубань" попала молния во время матча
3
Биография Антона Носика
4
Порошенко заявил о сотрудничестве с США по предотвращению "Северного потока-2"
5
Умер медиаменеджер Антон Носик
6
Путин: российская экономика совершенно очевидно вышла из рецессии
7
Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ заявил, что Крым есть и всегда будет частью России
Темы дня
Реклама