Нулевой день "Иннопрома": гольф, бокс и посещение выставки без галстуков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Международная промышленная выставка "Иннопром-2017" в Екатеринбурге в воскресенье встретила первых гостей.

Формат нулевого дня выставки был далек от официоза: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев без галстука ознакомился с выставочными павильонами, приглашенные гости сыграли в гольф и побывали на фестивале японского кино. В их дальнейших планах - посещение турнира по профессиональному боксу в Екатеринбурге.

Утренний гольф

Нулевой день "Иннопрома" в воскресенье, 9 июля, начался далеко за пределами Екатеринбурга, на территории уральского гольфа-курорта Pine Creek Golf Resort, где прошел уже традиционный для промышленной выставки турнир "Innoprom Golf Challenge". В этом году почетными гостями турнира стали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Татарстана Рустам Минниханов. Также в нем приняли участие 72-ух гольфиста из более чем десяти стран, в том числе Японии, США, Великобритании, Швеции, Германии, Кореи, России.

Гольф-турнир состоялся, несмотря на небольшой дождь, который на протяжении полутора месяцев почти ежедневно проходит на территории Екатеринбурга и Свердловской области.

"Innoprom Golf Challenge" 2017 в этом году также стал обучающей площадкой для юных гольфистов. На соревнования были приглашены лучшие юниоры сборной России по гольфу - участники проекта Ассоциации гольфа России - "Команда мечты".

По словам председателя попечительского совета гольф-курорта Pine Creek Golf Resort, акционера группы ЧТПЗ Александра Федорова, мероприятие поддержит благотворительную традицию: часть средств, привлеченных на проведение турнира, будут переданы на нужды подшефного клубу детского дома в Верхотурском районе.

На турнире не обошлось и без культурных мероприятий - здесь была представлена экспозиция из графических и скульптурных работ художников XX века, объединенных темой металлургии. С помощью выставки организаторы гольф-турнира решили показать историю российского изобразительного искусства через призму темы созидательного труда.

В честь страны партнера "Иннопром-2017" - Японии - в гольф-мероприятии было уделено особое внимание "Стране восходящего солнца". В турнире приняли участие две японские команды, а торжественный обед для высоких гостей подготовил японский шеф-повар Сейджи Сан. Хозяйкой праздника стала Таю Сан - представительница артисток высшего ранга, которые традиционно выступают только перед высокопоставленными гостями императорских семей и японской аристократии.

День без галстуков

Врио губернатора Евгений Куйвашев после участия в гольф-турнире сразу отправился в выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО" - на основную площадку проведения "Иннопрома". В ярко зеленом свитере, спортивных брюках и в удобной для игры в гольф обуви он обошел выставочные стенды, где ему представили современные отечественные разработки в области промышленности и IT-технологий.

Некоторые технологии заинтересовался Куйвашева. Так, например, он попросил изучить возможность внедрения на Урале аналогов системы мониторинга за движущимися по Московскому центральному кольцу (МЦК) поездами, представленной группой компаний "Синара".

Во время осмотра строительные работы в "Екатеринбург-ЭКСПО" шли полным ходом. Кое-где стояли строительные леса, чувствовался запах краски. Организаторы стендов завершали работы по их монтажу. За ночь, отметили в беседе с корреспондентом ТАСС работники, все работы будут завершены.

На некоторых стендах уже установлены экспонаты. Например, можно было увидеть бронированный трактор "Уралвагонзавода", беспилотный пассажирский мини-автобус от "Камаза", автомобили Toyota.

Необычные стенды

Выделяется яркими цветами стенд Японии - страны партнера "Иннопрома-2017". На площади 4 тыс. кв метров расположилось настоящее произведение искусства - стенд выполнен с учетом последних веяний моды в дизайне. С 10 июля доступ к стенду Японии для посетителей "Иннопрома" будет открыт, на нем можно будет не только познакомиться с последними разработками, но также попробовать изыски японской кухни. Например, японские повара научат гостей выставки как правильно выбирать и разделывать тунца.

Можно также выделить стенд Минпромторга РФ, на котором представлены современные российские разработки в сфере IT-технологий, в том числе механизмы по борьбе с вирусами от "Лаборатории Касперского". Большие по площади стенды у Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Свердловской области. Средний Урал, например, представил продукцию резидентов технопарка "Университетский", в частности, прототип ружья, которым можно сбивать дронов-нарушителей, и современные станки.

Не обошлось и без интересных дизайнерских решений. Уральская горно-металлургическая компания специально к "Иннопрому" изготовила конструкцию "Ген промышленности", который возвышается до самого потолка выставочного центра. Он был сварен из разных видов металла на одном из уральских предприятий.

Русская медная компания (РМК) удивила трехэтажным стендом, на котором представлены не только такие знаковые проекты как Томинский ГОК в Челябинской области, но и социальные и культурные инициативы, реализуемые при поддержке компании. Стенд РМК состоит из тысячи медных пластин, каждая из которых, словно чешуя рыбы, шевелится, переливаясь под софитами.

Японское кино

Вечер нулевого дня "Иннопрома" оказался достаточно насыщенным. Для посетителей выставки в Екатеринбурге открылся фестиваль японского кино. По словам заведующего информационным отделом посольства Японии в РФ Тосио Ямамото, японская сторона привезла фильмы XX века на кинопленке.

"Только в нашем кинотеатре "Салют" сохранилось старое, необходимое для такого показа оборудование, все остальные полностью перешли на цифровые проекторы, нам даже приходится прямо во время сеанса перезаряжать пленку, фильмы идут с характерным треском, неровным звуком, как в старые добрые времена. Уже показали "Рай и ад" Акиры Куросавы, после чего зрители встали и устроили фильму овации. Приходит человек по 300 бывает, не ленятся, несмотря на дождливую погоду", - рассказал ТАСС директор кинотеатра Сергей Федяков.

По словам Ямамото, чтобы продемонстрировать традиционную культуру Японии, на Урал также приехало более 100 артистов и спортсменов "Страны восходящего солнца". На большинство мероприятий вход свободный.

Удивили организаторов культурной программы "Иннопром" студенты и аспиранты Токийского музыкального института. Они решили посетить город Алапаевск в 150 км от Екатеринбурга, где Петр Чайковский провел часть своего детства и в котором сохранился дом-музей его семьи. В городе молодые музыканты из Японии дали концерт для местных жителей, исполнив произведения великого композитора.

Все на бокс

Завершится нулевой день "Иннопрома" профессиональным боком. Россиянин Денис Лебедев проведет защиту титула "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг. В 12-раундовом поединке в Екатеринбурге он встретится с австралийцем Марком Флэнэганом.

37-летний Лебедев впервые выйдет на ринг в Екатеринбурге после поражения от соотечественника Мурата Гассиева в декабре прошлого года по очкам разногласием судей, которому он уступил пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Изначально на кону должны были стоять два пояса, однако титул чемпиона мира по версии WBA не был оспорен в том поединке по соответствующей просьбе команды Лебедева, поскольку Гассиев не значился обязательным претендентом по этой версии.

Для Лебедева защита титула WBA станет седьмой по счету, этим поясом он владеет с декабря 2012 года, когда победил колумбийца Сантандера Сильгадо нокаутом в четвертом раунде. В мае 2013 года россиянин проиграл панамцу Гильермо Джонсу, однако впоследствии его соперник был уличен в употреблении допинга, и чемпионский пояс вернули Лебедеву.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка пройдет с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, ее тема - "Умное производство", партнером "Иннопром-2017" станет Япония. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.