ОСК планирует заработать более 1,5 млрд руб. на продаже непрофильных активов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) поставила перед собой задачу заработать в 2017 году более 1,5 млрд рублей на продаже непрофильных активов. Об этом ТАСС сообщил глава корпорации Алексей Рахманов в кулуарах церемонии открытия международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

"В этом году сумма небольшая. Но задача стоит (заработать) больше 1,5 млрд рублей", - сказал он.

Несколько лет назад ОСК поставила перед собой задачу избавиться от непрофильных активов. По словам Рахманова, находить на активы покупателя непросто. "Там в основном неликвид, "брошенные" инвестиции, которые никому особо не нужны. И есть ситуации, при которых рыночная цена ниже балансовой. Это тоже создает дилемму", - пояснил он.

Давать прогноз финансовых результатов ОСК на 2017 год Рахманов не стал, сказав, что ряд заказов с 2016 года был перенесен на 2017 год, автоматически сдвинув и другие проекты, что отразилось на прогнозах. Совещание по финансовым показателям за первое полугодие текущего года состоится на следующей неделе, добавил он.

Ледокол "Лидер"

Разработка документации для атомного ледокола "Лидер" потребует 1,5 года, строительство судна займет еще 2,5 года, сообщил Рахманов.

"Нужно года полтора на разработку документации, года два с половиной - на стройку", - сказал он.

Новый ледокол мощностью 120 МВт пока обсуждается только как проект, возможный к реализации. Самый мощный ледокол в мире - ЛК-60 - обладает мощностью 60 МВт. Судно строит "Балтийский завод" (входит в ОСК).

"Он (ледокол "Лидер" - прим. ред.), по сути, увеличенная версия ЛК-60. Поэтому морально, и физически, и практически мы понимаем, что с этим делать", - добавил Рахманов.

"Лидер" должен стать единственным ледоколом в мире для круглогодичной проводки судов по Северному морскому пути при толщине льда свыше 4 м.

Ранее сообщалось, что стоимость судна может составить 70 млрд рублей.

Перевозка накатных грузов по реке

ОСК изучает возможность строительства серии судов типа "река-море" под накатные грузы.

"Есть такой пароход - СРТ-59, который имеет нефтеналивные трюмы, а сверху - гладкую палубу, на которой можно размещать грузы - либо автомобили, либо контейнеры, и так далее. Мы смотрим на европейцев, у них эта тема хорошо развита. Мы считаем, что если будет возможность по реке перевозить накатные грузы, то это может быть интересно", - сказал Рахманов.

Он отметил, что ОСК пока не нашла точку окупаемости этого проекта.

"Все идет от грузовой базы. Нам нужен один корневой заказчик, который скажет: "Нравится, окупается, вижу", то полный вперед", - заключил глава корпорации.