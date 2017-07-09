Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин назвал одной из ключевых задач наращивание выпуска гражданской продукции в ОПК

Экономика и бизнес
9 июля, 18:52 дата обновления: 9 июля, 19:13 UTC+3

При этом президент отметил, что широкое внедрение в стране передовых технологий - это мощный ресурс для развития России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

© Михаил Климентьев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ должны наращивать выпуск высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия выставки "Иннопром-2017", говоря о целях развития отечественной промышленности.

По его словам, одна из ключевых задач - "наращивание объемов высокотехнологичной продукции гражданского назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса". "Министерство промышленности и торговли сейчас активно занимается этими вопросами", - сказал глава государства. Он также отметил, что большую работу по диверсификации своей продукции ведет госкорпорация "Ростех".

При этом президент назвал широкое внедрение в стране передовых технологий мощным ресурсом для развития России. "В широком внедрении передовых, в том числе цифровых, технологий мы видим мощный ресурс для развития России", - сказал Путин. По его словам, это важно и для успешного сотрудничества РФ с другими странами.

Он отметил, что на "Иннопроме" представлены российские компании, активно внедряющие передовые технологии. "Это очень важно - увидеть их реальную эффективность и практический результаты, такие как улучшение условий труда, рост его производительности, снижение издержек, современный уровень управления и, в конечном счете, повышение конкурентоспособности отечественной продукции, товаров и услуг", - сказал Путин.

Смотрите также

Путин прибыл с двухдневной поездкой в Екатеринбург

В Екатеринбурге открывается промышленная выставка "Иннопром"

Путин и экс-премьер Японии встретятся в Екатеринбурге 9 июля

Глава государства подчеркнул, что будущее - за теми, кто стремится быть современными в знаниях, в профессии, в компетенциях, и "кто чувствует вызовы и требования времени, умеет воспринимать и внедрять новое, кто ставит перед собой задачу быть лидером в этой отрасли".

Президент заметил, что в рамках Национальной технологической инициативы в России уже реализуются цифровые проекты. "Теперь важно их максимально быстро развивать, масштабировать, сформировать новые рынки, предложить дополнительные стимулы для инвестиций в высокотехнологичные отрасли и, конечно же, продолжать создавать комфортную среду для инноваций, причем на всех уровнях - от федерального до муниципального", - сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что опыт проведения выставки "Иннопром2017" поможет Екатеринбургу в проведении выставки "Экспо-2025", в случае, если кандидатура города будет выбрана организаторами.

"Инициатива Екатеринбурга была поддержана правительством России, и в мае город был включен в число претендентов на проведение выставки. Теперь надо также успешно пройти следующий отборочный этап. Опыт "Иннопрома", безусловно, поможет провести "Экспо-2025" на самом высоком уровне, если это будет доверено нашей стране", - заявил Путин.

Президент сообщил, что обсудил с врио губернатора Свердловской области вопросы, связанные с выдвижением кандидатуры Екатеринбурга на проведение "Экспо-2025". "Евгений Владимирович (Куйвашев) настойчиво, убежденно и планомерно отстаивает участие в этом проекте", - сказал Путин.

По словам Путина, "Иннопром" уже заслужил репутацию авторитетной, результативной и влиятельной международной площадки. По его словам, в этом году на "Иннопроме" представлено 20 государств и более 600 крупнейших международных компаний.

14 июня в Париже состоялась 161-я Генеральная ассамблея Международного бюро выставок, на которой были представлены заявки стран, претендующих на проведение Всемирной универсальной выставки "Экспо-2025", в том числе заявка Екатеринбурга по теме "Изменяя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений". Кроме России, на "Экспо-2025" также претендуют Франция (Париж), Япония (Осака) и Азербайджан (Баку).

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка пройдет с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, ее тема - "Умное производство", партнером "Иннопром-2017" станет Япония. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Иннопром"-2017
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК подтвердил проведение проверки по факту смерти Антона Носика
2
Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ заявил, что Крым есть и всегда будет частью России
3
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде с грозой в Москве
4
Президентом фестиваля "Нашествие" стал Сергей Шнуров
5
Водитель иномарки в Ангарске сбил полицейского, уходя от погони
6
Умер медиаменеджер Антон Носик
7
Путин назвал одной из ключевых задач наращивание выпуска гражданской продукции в ОПК
Темы дня
Реклама