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Казахстан выступает за плавный выход из сделки с ОПЕК

Экономика и бизнес
9 июля, 19:48 дата обновления: 9 июля, 19:53 UTC+3

При этом министр энергетики республики Канат Бозумбаев сообщил, что Астана пока не определилась со своей позицией относительно необходимости продления соглашения

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СТАМБУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Казахстан выступает за плавный выход из соглашения с ОПЕК, с наращиванием добычи в течение одного-двух месяцев, сообщил ТАСС министр энергетики республики Канат Бозумбаев.

"Первый вариант", - сказал он, отвечая на вопрос, выступает ли Казахстан за постепенный выход из сделки с ОПЕК в течение нескольких месяцев или за резкий рост добычи.

Кроме того, отметил министр, Казахстан пока не определился со своей позицией относительно необходимости продления соглашения. "Это вопрос ноября", - сказал он. В ноябре состоится очередной саммит ОПЕК.

В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренностям, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года).

На встрече в Вене в мае этого года страны продлили соглашение до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников. Цель соглашения - снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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