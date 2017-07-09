Казахстан подал в суд на консорциум разработчиков месторождения Карачаганак

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СТАМБУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Казахстан уже обратился в арбитражный суд из-за спора с консорциумом разработчиков месторождения Карачаганак, в который в том числе входит "Лукойл". Об этом ТАСС сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
"Мы уже подали в суд", - сказал он. При этом сумму иска министр не уточнил. Ранее сообщалась, что она может составлять более $1,6 млрд.