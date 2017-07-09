Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Казахстан подал в суд на консорциум разработчиков месторождения Карачаганак

Экономика и бизнес
9 июля, 19:46 UTC+3

Среди разработчиков месторождения - компания "Лукойл"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАМБУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Казахстан уже обратился в арбитражный суд из-за спора с консорциумом разработчиков месторождения Карачаганак, в который в том числе входит "Лукойл". Об этом ТАСС сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

"Мы уже подали в суд", - сказал он. При этом сумму иска министр не уточнил. Ранее сообщалась, что она может составлять более $1,6 млрд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК подтвердил проведение проверки по факту смерти Антона Носика
2
Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ заявил, что Крым есть и всегда будет частью России
3
Умер медиаменеджер Антон Носик
4
Водитель иномарки в Ангарске сбил полицейского, уходя от погони
5
Президентом фестиваля "Нашествие" стал Сергей Шнуров
6
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде с грозой в Москве
7
Путин: российская экономика совершенно очевидно вышла из рецессии
Темы дня
Реклама