Казахстан подал в суд на консорциум разработчиков месторождения Карачаганак

СТАМБУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Казахстан уже обратился в арбитражный суд из-за спора с консорциумом разработчиков месторождения Карачаганак, в который в том числе входит "Лукойл". Об этом ТАСС сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

"Мы уже подали в суд", - сказал он. При этом сумму иска министр не уточнил. Ранее сообщалась, что она может составлять более $1,6 млрд.