Цифровая экономика и умное производство станут главными темами выставки "Иннопром"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Индустриальный интернет, инновации для промышленности, автоматизация и роботизация, машиностроение и производство компонентов станут главными темами деловой программы международной промышленной выставки "Иннопром-2017", которая открывается в Екатеринбурге.

Выставка "Иннопром", впервые проведенная в Екатеринбурге семь лет назад, за последние годы стала основной экспортной витриной российской промышленности. Ежегодно на выставку приезжают представители тысяч компаний со всего мира. В этом году страной - партнером выставки стала Япония.

Одним из гостей выставки станет президент России Владимир Путин. Глава государства прибыл в Екатеринбург в воскресенье и принял участие в церемонии открытия мероприятия, где заявил, что цифровые технологии являются "мощным ресурсом" для развития России. По словам Путина, на выставке в этом году представлены российские компании, активно внедряющие передовые цифровые технологии.

"Это очень важно - увидеть их реальную эффективность и практические результаты, такие как улучшение условий труда, рост его производительности, снижение издержек, современный уровень управления и, в конечном счете, повышение конкурентоспособности отечественной продукции, товаров и услуг", - сказал президент.

Цифровая экономика также была одной из главных тем саммита лидеров стран "двадцатки", которая завершилась в Гамбурге 8 июля. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, доля цифровых производств и услуг в развитых экономиках уже составляет более 5%, эксперты прогнозируют ее дальнейшее увеличение.

"Мы сегодня с вами являемся непосредственными участниками самой масштабной технологической революции", - заявил Мантуров на церемонии открытия "Иннопрома".

Витрина экспорта

Деловая программа "Иннопрома-2017" включает десять крупных международных конференций, а также более 100 специализированных круглых столов, отраслевых семинаров и презентаций. В выставке примут участие представители около 600 промышленных компаний из 95 стран. Только из Японии приедут представители 168 компаний.

Российское правительство, кроме Мантурова, будет представлено вице-премьером Аркадием Дворковичем и министром экономического развития Максимом Орешкиным. Выставку посетят главы всех крупнейших российских промышленных корпораций.

В ходе мероприятия представители РФ проведут встречи с министром промышленности, торговли и туризма Бахрейна Зайедом бен Рашидом аз-Заяни, министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Султаном бен Саидом аль- Мансури, а также руководством компании Mazda.

Кроме того, 10 июля состоится главная стратегическая сессия "Умное производство: конкуренция моделей VS конкуренция технологий" в ходе которой Мантуров вручит Национальную промышленную премию "Индустрия", которая призвана содействовать внедрению перспективных технологий в промышленном производстве России.

В 2017 году "Иннопром" подтвердит свой статус главной площадки промышленного экспорта России. В рамках деловой программы 11 и 12 июля пройдет Международный форум развития промышленного экспорта IndEx Forum (Industrial Export Forum) с участием крупнейших иностранных покупателей российской промышленной продукции и отечественных поставщиков.

По словам замминистра промышленности и торговли РФ Георгия Каламанова, особое место в деловой программе и выставке будет уделено станкостроению, металлообработке, робототехнике, а также цифровой промышленности. "Для нас очень важно поддержать развитие экспорта, мы полагаем, что деловая программа "Иннопрома" позволит вывести российскую продукцию на мировые рынки", - сказал Каламанов.

Сессии и форумы "Иннопрома"

Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков представит первые пилотные проекты НПО "Конверсия" - совместной компании ВЭБа и госкорпорации "Ростех", которая должна обеспечить переход технологий от предприятий оборонно- промышленного комплекса в гражданский сектор и продвижение высокотехнологичной гражданской продукции на внутреннем рынке. ВЭБ считает диверсификацию оборонно-промышленного комплекса одним из приоритетов банка.

Япония в статусе страны-партнера организует на выставке в Екатеринбурге внушительную национальную экспозицию: стенды японских компаний займут площадь 4 тысячи квадратных метров. Специалисты из Японии покажут технические достижения в области энергетики, виртуальной реальности, искусственного интеллекта, космоса, окружающей среды и растениеводства.

"Мы бы хотели, чтобы люди в России как можно больше знали о Японии, поэтому планируем показать не только достижения промышленности, но и японскую кухню", - отметил представитель министерства экономики торговли и промышленности Японии Накагава Цутому.

По его словам, на стенде Министерства сельского хозяйства Японии можно будет пробовать сакэ, зеленый чай, суши, а также посетить семинар о японской кухне. В первый день выставки пройдет мастер-класс по разделке тунца, выращенного в неволе по технологии, разработанной в японских университетах.

Особое место в деловой программе выставки займет сотрудничество с Китаем. По данным генерального консульства этой страны в Екатеринбурге, почти 170 компаний подтвердили свое участие в российско-китайской бирже контактов. Планируется, что стороны обсудят развитие электронной коммерции, в том числе в рамках контрактов, заключенных в Екатеринбурге в прошлом году. Тогда удалось достичь 28 соглашений на общую сумму 53 млрд рублей.

Опыт "Иннопрома" поможет с ЭКСПО

Как отметил Путин, опыт организации "Иннопрома" поможет Екатеринбургу провести Всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2025, если город победит в конкурсе на ее проведение.

"Безусловно, опыт "Иннопрома" поможет провести ЭКСПО на самом высоком уровне, если это будет доверено нашей стране", - сказал Путин на церемонии открытия. Кроме Екатеринбурга, на право проведения выставки претендуют Париж, Осака и Баку.

По словам директора направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрия Пескова, впервые на "Иннопроме" будет представлена логика организации цифрового мира в промышленности будущего. "Не той цифровой промышленности, которая есть сегодня, а той, которая стремительно приходит к нам. Мы знаем, что в разных странах по-разному отвечают на этот вызов, который меняет и промышленность, и экономику, и общество, и социальные отношения", - пояснил Песков.

АСИ в рамках Национальной технологической инициативы, к которой уже подключились около 500 российских компаний, старается выработать видение изменений в промышленности, обществе и экономике в течение ближайших 20-30 лет. "У нас представлены отдельные модельные проекты разных российских институтов развития и компаний: "Роснано", "Сколково", РВК и многих других. Из каждого, может быть, вырастет новая отрасль, которой сегодня еще не существует. Мы закладываем определенную философию того, как эта промышленность должна развиваться", - сказал Песков.

Арктический акцент "Иннопрома"

Впервые за восемь лет на "Иннопроме" будут обсуждать тему развития Арктики. В частности, в рамках выставки состоится расширенное заседание совместной рабочей группы Уральского и Сибирского федеральных округов по содействию в продвижении научно-производственного потенциала регионов и реализации проектов в Арктике. В обсуждении примут участие власти арктических регионов, а также представители полпредства президента на Урале и в Сибири.

"Конечно же, мы рассчитываем, что международный форум инноваций позволит вывести наш регион на новый уровень сотрудничества и развития. Об этом говорит опыт прошлых выставок", - сказал врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Каждая выставка - это как экзамен, мы рассчитываем с успехом его пройти. "Иннопром-2017" даст толчок для развития отношений с Японией", - сказал Куйвашев.