США сняли запрет на провоз электроники на рейсах Kuwait Airways

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пассажиры авиакомпании Kuwait Airways, вылетающие в США из Международного аэропорта Кувейт, могут снова провозить электронные устройства в салонах самолетов. Об этом сообщила в понедельник кувейтская газета Arab Times со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

"Мы рады сообщить нашим пассажирам, что запрет на провоз электроники был снят со всех рейсов авиакомпании Kuwait Airways из Международного аэропорта Кувейт до США", - цитирует издание сообщение компании.

Отмечается, что администрация транспортной безопасности США сняла запрет после того, как американские чиновники изучили применяемые на рейсах авиакомпании меры безопасности.

"Меры безопасности, действующие в международном аэропорту Кувейт, которые распространяются на рейсы Kuwait Airways, полностью соответствуют международным стандартам. Это позволяет нам продолжать оказывать услуги для наших пассажиров, летящих в США", - отметили в компании.

В воскресенье стало известно, что пассажиры авиакомпании Royal Jordanian Airlines, вылетающие в США из аэропорта имени королевы Алии в Аммане, также могут вновь проносить и использовать электронные устройства в салонах самолетов. Ранее об отмене запрета на провоз электронных устройств в салонах самолетов на рейсах в США из международного аэропорта Абу-Даби сообщила авиакомпания ОАЭ Etihad Airways. Провоз компьютеров был разрешен и на рейсах в США авиакомпаний Emirates, Turkish Airlines и Qatar Airways.

21 марта американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона. Данная мера коснулась Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции. 29 июня МНБ сообщило об ужесточении проверок в 280 аэропортах в 105 странах.