Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США сняли запрет на провоз электроники на рейсах Kuwait Airways

Экономика и бизнес
10 июля, 3:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Администрация транспортной безопасности США сняла запрет после того, как американские чиновники изучили применяемые на рейсах авиакомпании меры безопасности, пишет газета Arab Times

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пассажиры авиакомпании Kuwait Airways, вылетающие в США из Международного аэропорта Кувейт, могут снова провозить электронные устройства в салонах самолетов. Об этом сообщила в понедельник кувейтская газета Arab Times со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

"Мы рады сообщить нашим пассажирам, что запрет на провоз электроники был снят со всех рейсов авиакомпании Kuwait Airways из Международного аэропорта Кувейт до США", - цитирует издание сообщение компании.

Отмечается, что администрация транспортной безопасности США сняла запрет после того, как американские чиновники изучили применяемые на рейсах авиакомпании меры безопасности.

"Меры безопасности, действующие в международном аэропорту Кувейт, которые распространяются на рейсы Kuwait Airways, полностью соответствуют международным стандартам. Это позволяет нам продолжать оказывать услуги для наших пассажиров, летящих в США", - отметили в компании.

В воскресенье стало известно, что пассажиры авиакомпании Royal Jordanian Airlines, вылетающие в США из аэропорта имени королевы Алии в Аммане, также могут вновь проносить и использовать электронные устройства в салонах самолетов. Ранее об отмене запрета на провоз электронных устройств в салонах самолетов на рейсах в США из международного аэропорта Абу-Даби сообщила авиакомпания ОАЭ Etihad Airways. Провоз компьютеров был разрешен и на рейсах в США авиакомпаний Emirates, Turkish Airlines и Qatar Airways.

21 марта американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона. Данная мера коснулась Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции. 29 июня МНБ сообщило об ужесточении проверок в 280 аэропортах в 105 странах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Кувейт
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Куйвашев: руководство завода в Нижнем Тагиле не просило о помощи
2
NYT: сын Трампа надеялся получить компромат на Клинтон от юриста из РФ
3
Песков: Путин остался доволен первой встречей с Трампом
4
Водитель иномарки в Ангарске сбил полицейского, уходя от погони
5
Маккейн: Вашингтон проигрывает войну в Афганистане
6
Растить, женить и замуж выдавать: как живет в Бурятии семья фермеров из 43 человек
7
СКА подписал новый контракт с Ковальчуком на один год
Темы дня
Реклама