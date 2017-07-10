Японская корпорация Mitsui ожидает новый этап роста спроса и производства в РФ

ТОКИО, 10 июля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японская корпорация Mitsui рассчитывает, что в России в ближайшее время начнется рост потребительского спроса и внутреннего производства. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в японской компании.

"В России впервые за три года экономика перешла к росту. И мы ожидаем начало нового цикла повышения потребительского спроса и роста внутреннего производства в РФ", - отметили в компании. В Mitsui также подчеркнули, что на открывающейся в понедельник в Екатеринбурге промышленной выставке "Иннопром" корпорация намеревается представить широкий спектр своих услуг и продукции. "Мы продолжим изучать различные возможности для ведения бизнеса в России", - добавили в компании.

Mitsui & Co - крупная японская универсальная компания, которая специализируется в области машиностроения, электроэнергетики, финансов, химической, пищевой и текстильной промышленности.

Промышленная выставка "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге 10-12 июля. В этом году Япония выступает в качестве главного партнера организации мероприятия - ожидается, что от японской стороны в нем примет участие около 170 компаний. Японская делегация на "Иннопроме" будет представлена министром экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.