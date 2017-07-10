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Экономика Катара выдержит потрясения, вызванные кризисом вокруг эмирата

Экономика и бизнес
10 июля, 7:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, июля. /ТАСС

Руководитель катарского Центробанка шейх Абдалла бен Сауд Аль Тани отметил, что страна обладает хорошей и уникальной финансовой системой

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НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Экономика Катара сможет выдержать любые финансовые потрясения, вызванные кризисом из-за разрыва дипломатических отношений между эмиратом и рядом арабских государств. Об этом заявил в воскресенье в интервью американской телекомпании CNBC руководитель катарского Центробанка шейх Абдалла бен Сауд Аль Тани.

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"У нас надежная система, у нас достаточно валюты, чтобы выдержать любые потрясения", - сказал он. По словам главы ЦБ, у Катара в наличии имеется в общей сложности $340 млрд валютных и золотых резервов. "Катар обладает хорошей и уникальной [финансовой] системой", - отметил он. "Мы работаем с Международным валютным фондом и другими институтами, чтобы устанавливать [финансовые] нормы, [проводить] аудиты и проверки", - добавил глава ЦБ.

Аль Тани указал, что Центробанк наблюдал в последнее время отток капиталов из страны, однако он был незначительным. По его словам, наоборот, наблюдается "больше притока" денежных средств. "Поэтому мы не считаем, что нам следует беспокоиться по какому-либо поводу в данный момент, - отметил руководитель катарского Центробанка. - Я могу сказать, что наша [экономическая] среда является доказательством того, что мы крепки, сильны и устойчивы перед любыми [финансовыми] потрясениями".

Ранее сообщалось, что Агентство денежного обращения Саудовской Аравии (выполняет функции центробанка - прим. ТАСС) отдало распоряжение прекратить все операции банков королевства с финансовыми организациями Катара в национальной катарской валюте - риалах. Финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна также заморозили свои транзакции в катарских риалах.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. В Дохе обвинения назвали безосновательными. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. 5 июля срок ультиматума истек, а переданный через Кувейт ответ Дохи вызвал сожаление у "четверки". После этого бойкотировавшие Катар страны приняли решение продолжить оказывать политическое и экономическое давление на Катар, пока он не изменит свою политику.

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