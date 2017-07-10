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Кабмин внесет в Госдуму законопроект о пользовании участками недр для геологоразведки

Экономика и бизнес
10 июля, 7:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Документ предполагает, что участки можно будет получать для изучения без проведения торгов после заключения Минобороны и ФСБ об отсутствии угрозы интересам обороны и безопасности страны

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект о предоставлении права пользования участками недр федерального значения в целях геологического изучения. Соответствующее распоряжение, подписанное 7 июля, опубликовано на сайте кабмина в понедельник.

"Внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" в части предоставления права пользования участками недр федерального значения, расположенными во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации, в целях геологического изучения", - говорится в распоряжении.

Проект закона предполагает, что заинтересованные пользователи смогут получать участки недр для изучения без проведения торгов, на основании заявки, если они получат заключения Минобороны и ФСБ об отсутствии угрозы интересам обороны страны и безопасности государства. Порядок рассмотрения заявок предлагается отнести к компетенции правительства.

"В случае открытия месторождения полезных ископаемых в процессе геологического изучения пользователю недр будет предоставляться возможность получения права на разведку и добычу полезных ископаемых на открытом месторождении на основании решения правительства", - отмечается в пояснительной записке.

Как подчеркнули в кабмине, новая мера должна способствовать повышению инвестиционной привлекательности ранних стадий геологоразведки, увеличению минерально- сырьевой базы за счет вовлечения в процесс лицензирования большего количества объектов и недропользователей, созданию "поискового задела" для открытия новых месторождений.

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