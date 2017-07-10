Аэропорт в Великом Новгороде может появиться после 2020 года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Аэропорт в Великом Новгороде может быть построен после 2020 года, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

Аэропорт "Юрьево" в Великом Новгороде был ликвидирован в 2006 году, регулярные рейсы были прекращены еще в 1997 году. Сейчас на месте аэропорта строится новый микрорайон.

Власти региона приняли решение создать новый гражданский аэропорт на основе реконструируемого военного аэродрома "Кречевицы", который долгое время использовался только в качестве запасного. В 2006 году начались работы по строительству аэропорта, завершение которых неоднократно переносилось, так как выяснилось, что земли аэродрома все еще принадлежат Минобороны. Новгородская область получила аэродром в собственность лишь в 2014 году.

"Воссоздание аэропорта, фактически строительство его с нуля - это, конечно, непростой процесс. Тем более пока мы не видим этого объекта в федеральной целевой программе развития транспортной системы до 2020 года. Но в дальнейшем, в пределах следующего десятилетия, мы считаем, что это проект может быть реализован", - заявил глава Минтранса.

По его словам, за последние три-четыре года объем авиаперевозок внутри страны существенно превосходит международные. И в программе развития региональных авиаперевозок все больше задействуют региональные центры и аэропорты. Это не просто "краткосрочный тренд, а действительно наша долговременная политика", подчеркнул Соколов.

Предложения по созданию аэропорта в Новгородской области на совещании с главой Минтранса озвучил заместитель губернатора региона Александр Дронов. "Принимая во внимание стратегическую, экономическую и социальную значимость межрегионального воздушного сообщения, считаем необходимым создание аэропорта в Новгородской области, который может быть включен в региональную сеть аэропортов России, использован в качестве запасного для воздушных судов, выполняющих рейсы с посадкой в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, он может быть использован для дозаправки воздушных судов, стать аэропортом совместного базирования экспериментальной авиации, полигоном для испытательных полетов, а также аэродромом для развития малой авиации", - рассказал Дронов.