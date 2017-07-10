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Дворкович не исключил продолжение обсуждения индексации тарифа на транспортировку газа

Экономика и бизнес
10 июля, 7:59 дата обновления: 10 июля, 8:12 UTC+3

Вице-премьер РФ добавил, что пока не знает причин, по которым данный вопрос был снят с рассмотрения правления ФАС

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович не исключил дополнительного обсуждения вопроса об индексации в 2017 году тарифа на транспортировку газа для независимых производителей. Об этом он заявил ТАСС.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев сообщал ТАСС, что индексация тарифа в 2017 году может не состояться и что перед принятием решения необходимо еще раз обсудить этот вопрос на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича.

"Я не исключаю [дополнительного обсуждения]", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что пока не знает причин, по которым данный вопрос был снят с рассмотрения правления ФАС.

Правление ФАС 6 июля должно было рассматривать вопрос индексации тарифа на транспортировку газа для независимых компаний, однако этот вопрос был снят с повестки. В 2016 году правление ФАС так и не смогло принять решения об индексации тарифа, и ведомство отложило его повышение на 2017 год. Глава ФАС отмечал, что пока не удается прийти к консенсусу по данному вопросу.

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