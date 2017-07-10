Дворкович не исключил продолжение обсуждения индексации тарифа на транспортировку газа

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович не исключил дополнительного обсуждения вопроса об индексации в 2017 году тарифа на транспортировку газа для независимых производителей. Об этом он заявил ТАСС.
Ранее глава ФАС Игорь Артемьев сообщал ТАСС, что индексация тарифа в 2017 году может не состояться и что перед принятием решения необходимо еще раз обсудить этот вопрос на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича.
"Я не исключаю [дополнительного обсуждения]", - сказал он.
Вице-премьер отметил, что пока не знает причин, по которым данный вопрос был снят с рассмотрения правления ФАС.