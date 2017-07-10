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ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Экономика и бизнес
10 июля, 8:50 дата обновления: 10 июля, 9:26 UTC+3

Речь идет о банке "Премьер Кредит" и Сталь-банке

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Банк России отозвал с 10 июля 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у двух участников системы страхования вкладов - московских банков "Премьер Кредит" и Сталь-банк. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Как пояснили в ЦБ, причинами для отзыва лицензии у банка "Премьер Кредит" стала высокорискованная кредитная политика, которая привела к возникновению в деятельности кредитного учреждения оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства и создало угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

"Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация оказалась неспособна своевременно исполнять обязательства перед кредиторами", - добавили в ЦБ.

Причиной для отзыва лицензии у Сталь-банка стало использование крайне рискованной бизнес-модели. Как пояснили в регуляторе, следствием стало низкое качество значительной части активов. В ЦБ добавили, что "банк неадекватно оценивал кредитный портфель". По заявлению регулятора, надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение собственных средств Сталь-банка и привела к возникновению основания для осуществления мер по предупреждению банкротства.

Банк России неоднократно применял в отношении "Премьер Кредита" и Сталь-банка меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения. Однако руководители и собственники кредитных учреждений не предприняли действенных мер по нормализации их деятельности, в связи с чем регулятор принял решение о выводе организаций с рынка банковских услуг.

Согласно отчетности, банк "Премьер Кредит" занимал по величине активов на 1 июня 369-е место в банковской системе РФ, Сталь-банк - 527-е место, говорится в пресс-релизе регулятора.

 

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