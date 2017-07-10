ВЭБ планирует слияние Связь-банка и "Глобэкса" параллельно с их продажей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует осуществить слияние Связь-банка и банка "Глобэкс" одновременно с их продажей, заявил журналистам председатель ВЭБ Сергей Горьков на выставке "Иннопром".

"Мы предполагаем, что когда мы будем сделку делать, сливать будем параллельно. Когда будет определено, кто покупатель, мы начнем направляемое слияние", - сказал он, отметив, что синергетический эффект от слияния обеспечит получение до 1 млрд рублей прибыли в год.