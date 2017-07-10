На Керченском мосту началась укладка асфальта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты приступили к укладке дорожного покрытия Керченского моста, который свяжет Крым с материковой Россией. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба заказчика проекта - ФКУ Упрдор "Тамань".
"На строительстве Крымского моста стартовали работы по устройству дорожного покрытия: дорожники создают нижний его слой, укладывая асфальтобетон на готовых пролетах моста. Верхний слой асфальта уложат уже после того, как конструктивы автодорожной части Крымского моста будут полностью готовы", - уточняется в сообщении.
В инфоцентре рассказали, что асфальтобетон уложен на четырех пролетах моста на острове Тузла (со стороны Краснодарского края).
"Это более 200 метров покрытия толщиной 6 сантиметров, для создания которого потребовалось около 400 тонн асфальтобетонной смеси", - уточнили в центре.
Россия начала работы по строительству Керченского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта - 228 млрд рублей. Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.
Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, поездов - в декабре 2019 года.