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На Керченском мосту началась укладка асфальта

Экономика и бизнес
10 июля, 9:10 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 10, июля. /ТАСС

Отмечается, что асфальтобетон уложен на четырех пролетах моста на острове Тузла

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты приступили к укладке дорожного покрытия Керченского моста, который свяжет Крым с материковой Россией. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба заказчика проекта - ФКУ Упрдор "Тамань".

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"На строительстве Крымского моста стартовали работы по устройству дорожного покрытия: дорожники создают нижний его слой, укладывая асфальтобетон на готовых пролетах моста. Верхний слой асфальта уложат уже после того, как конструктивы автодорожной части Крымского моста будут полностью готовы", - уточняется в сообщении.

В инфоцентре рассказали, что асфальтобетон уложен на четырех пролетах моста на острове Тузла (со стороны Краснодарского края).

"Это более 200 метров покрытия толщиной 6 сантиметров, для создания которого потребовалось около 400 тонн асфальтобетонной смеси", - уточнили в центре.

О строительстве моста

Россия начала работы по строительству Керченского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта - 228 млрд рублей. Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.

Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, поездов - в декабре 2019 года.

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