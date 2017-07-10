Путину на "Иннопроме" понравилась диспетчерская система - можно смотреть за Собяниным

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил возможности информационно-аналитической диспетчерской системы от компании "Уральские локомотивы", пошутив, что она позволит даже удаленно понаблюдать за работой мэра Москвы Сергея Собянина.
В ходе осмотра экспонатов выставки "Иннопром-2017" руководство компании рассказало президенту о возможностях данной системы, которые позволяют удаленно отслеживать состояние и уровень безопасности практически на всех российских поездах.
"Полезная вещь. Будучи в Екатеринбурге, можно посмотреть, как Собянин работает", - пошутил Путин.