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Путину на "Иннопроме" понравилась диспетчерская система - можно смотреть за Собяниным

Экономика и бизнес
10 июля, 9:53 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Руководство компании "Уральские локомотивы" рассказало президенту о возможностях системы, которые позволяют удаленно отслеживать состояние и уровень безопасности практически на всех российских поездах

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил возможности информационно-аналитической диспетчерской системы от компании "Уральские локомотивы", пошутив, что она позволит даже удаленно понаблюдать за работой мэра Москвы Сергея Собянина.

В ходе осмотра экспонатов выставки "Иннопром-2017" руководство компании рассказало президенту о возможностях данной системы, которые позволяют удаленно отслеживать состояние и уровень безопасности практически на всех российских поездах.

"Полезная вещь. Будучи в Екатеринбурге, можно посмотреть, как Собянин работает", - пошутил Путин.

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