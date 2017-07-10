ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Банк России с 10 июля 2017 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца.

Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком, говорится в сообщении ЦБ.

Как отмечается в пресс-релизе, Банк России пошел на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением банка "Югра".

Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем, напоминает регулятор.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка "Югра" приостановлены.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам начнутся не позднее 24 июля, говорится в сообщении АСВ. Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) вкладчика в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на 10 июля.

"Югра" работает на российском рынке банковских услуг больше 26 лет. Кредитная организация занимается в основном кредитованием и обслуживанием счетов корпоративных лиц, а также привлечением средств населения во вклады. По данным портала "Банки.ру", банк "Югра" по состоянию на июнь 2017 года занимал 30 место среди российских банков по величине активов.