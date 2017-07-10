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ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра"

Экономика и бизнес
10 июля, 9:53 дата обновления: 10 июля, 10:21 UTC+3

Регулятор пошел на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением "Югры". Кредитное учреждение по состоянию на июнь входило в топ-100 российских банков по величине активов

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Банк России с 10 июля 2017 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца.

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Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком, говорится в сообщении ЦБ.

Как отмечается в пресс-релизе, Банк России пошел на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением банка "Югра".

Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем, напоминает регулятор.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка "Югра" приостановлены.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам начнутся не позднее 24 июля, говорится в сообщении АСВ. Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) вкладчика в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на 10 июля.

"Югра" работает на российском рынке банковских услуг больше 26 лет. Кредитная организация занимается в основном кредитованием и обслуживанием счетов корпоративных лиц, а также привлечением средств населения во вклады. По данным портала "Банки.ру", банк "Югра" по состоянию на июнь 2017 года занимал 30 место среди российских банков по величине активов.

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