Принудительное лицензирование лекарств могут разрешить в России в 2017 году

Новак назвал "откровенным саботажем" действия ЕК по "Северному потоку-2"Экономика и бизнес 10 июля, 10:58
ФАС выступает против инвестиционной надбавки к грузовым тарифам РЖДТранспорт 10 июля, 10:52
Путин поздравил боксера Лебедева с успешной защитой титула чемпиона мира WBAСпорт 10 июля, 10:35
СМИ: Госдума может уменьшить штрафы РЖД за срыв сроков доставки грузовТранспорт 10 июля, 10:34
Пассажиропоток аэропорта Владивостока в I полугодии вырос на 18%Транспорт 10 июля, 10:27
Росрыболовство весной 2018 г. оценит в Байкале количество омуля после запрета на его выловСибирь 10 июля, 9:57
Генменеджер "Адмирала": клуб погасил долги перед хоккеистамиСпорт 10 июля, 9:48
В Новосибирской области впервые прошли демонстрационные экзамены по стандартам WorldskillsОбщество 10 июля, 9:48
Титул "регулярного" чемпиона WBA будет стоять на кону в бое Кудряшов - ДортикосСпорт 10 июля, 9:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖЕНЕВА, 10 июля. /ТАСС/. Механизм принудительного лицензирования лекарств может заработать в России уже в этом году, рассказал в интервью ТАСС глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
Принудительное лицензирование лекарств может применяться в случаях эпидемий или в ситуации, когда компания - единственный обладатель лекарства от тяжелого заболевания. В таком случае компания-разработчик получает компенсацию, а другие фармкомпании, не нарушая прав интеллектуальной собственности, могут производить аналогичные препараты (дженерики).
"Будем применять (принудительное лицензирование - прим. ред.). США применяли этот механизм тысячи раз, ни с кем не церемонились. А мы очень тактичные люди и никак не можем принять этот закон. Решение руководства есть, и этот закон будет принят. Я думаю, что в этом году уже", - сказал Артемьев.