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Принудительное лицензирование лекарств могут разрешить в России в 2017 году

Экономика и бизнес
10 июля, 10:28 UTC+3

Принудительное лицензирование может осуществляться в случаях эпидемий или в ситуации, когда компания вступает единственным обладателем лекарства от тяжелой болезни

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ЖЕНЕВА, 10 июля. /ТАСС/. Механизм принудительного лицензирования лекарств может заработать в России уже в этом году, рассказал в интервью ТАСС глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Принудительное лицензирование лекарств может применяться в случаях эпидемий или в ситуации, когда компания - единственный обладатель лекарства от тяжелого заболевания. В таком случае компания-разработчик получает компенсацию, а другие фармкомпании, не нарушая прав интеллектуальной собственности, могут производить аналогичные препараты (дженерики).

"Будем применять (принудительное лицензирование - прим. ред.). США применяли этот механизм тысячи раз, ни с кем не церемонились. А мы очень тактичные люди и никак не можем принять этот закон. Решение руководства есть, и этот закон будет принят. Я думаю, что в этом году уже", - сказал Артемьев.

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