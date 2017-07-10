Принудительное лицензирование лекарств могут разрешить в России в 2017 году

ЖЕНЕВА, 10 июля. /ТАСС/. Механизм принудительного лицензирования лекарств может заработать в России уже в этом году, рассказал в интервью ТАСС глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Принудительное лицензирование лекарств может применяться в случаях эпидемий или в ситуации, когда компания - единственный обладатель лекарства от тяжелого заболевания. В таком случае компания-разработчик получает компенсацию, а другие фармкомпании, не нарушая прав интеллектуальной собственности, могут производить аналогичные препараты (дженерики).

"Будем применять (принудительное лицензирование - прим. ред.). США применяли этот механизм тысячи раз, ни с кем не церемонились. А мы очень тактичные люди и никак не можем принять этот закон. Решение руководства есть, и этот закон будет принят. Я думаю, что в этом году уже", - сказал Артемьев.