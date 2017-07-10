ФАС намерена добиться отмены национального роуминга в России

ЖЕНЕВА, 10 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добьется отмены национального роуминга в России, заявил в интервью ТАСС глава ведомства Игорь Артемьев.

В России действует национальный и внутрисетевой роуминг, а также отдельный роуминг по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует в пределах одной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

"Мы не можем смириться с этим, мы будем просить наших политиков подойти к этому вопросу с политической меркой. Мы живем в одной стране, у нас никакого внутреннего роуминга быть не должно. Это касается и Крыма", - считает Артемьев.

ФАС также настаивает на том, чтобы из законодательства было изъято понятие внутрироссийского роуминга. "Мы своего все равно добьемся. А тот, кто первый отменит роуминг, получит аплодисменты. Думаю и руководство страны это заметит", - добавил Артемьев.