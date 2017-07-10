ФАС намерена добиться отмены национального роуминга в России

ФАС выступает против инвестиционной надбавки к грузовым тарифам РЖДТранспорт 10 июля, 10:52
Путин поздравил боксера Лебедева с успешной защитой титула чемпиона мира WBAСпорт 10 июля, 10:35
СМИ: Госдума может уменьшить штрафы РЖД за срыв сроков доставки грузовТранспорт 10 июля, 10:34
Пассажиропоток аэропорта Владивостока в I полугодии вырос на 18%Транспорт 10 июля, 10:27
Росрыболовство весной 2018 г. оценит в Байкале количество омуля после запрета на его выловСибирь 10 июля, 9:57
Генменеджер "Адмирала": клуб погасил долги перед хоккеистамиСпорт 10 июля, 9:48
В Новосибирской области впервые прошли демонстрационные экзамены по стандартам WorldskillsОбщество 10 июля, 9:48
Титул "регулярного" чемпиона WBA будет стоять на кону в бое Кудряшов - ДортикосСпорт 10 июля, 9:37
Холдинг "Швабе" представил более 100 разработок на "Иннопроме" в ЕкатеринбургеЭкономика и бизнес 10 июля, 9:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖЕНЕВА, 10 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добьется отмены национального роуминга в России, заявил в интервью ТАСС глава ведомства Игорь Артемьев.
В России действует национальный и внутрисетевой роуминг, а также отдельный роуминг по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует в пределах одной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.
"Мы не можем смириться с этим, мы будем просить наших политиков подойти к этому вопросу с политической меркой. Мы живем в одной стране, у нас никакого внутреннего роуминга быть не должно. Это касается и Крыма", - считает Артемьев.
ФАС также настаивает на том, чтобы из законодательства было изъято понятие внутрироссийского роуминга. "Мы своего все равно добьемся. А тот, кто первый отменит роуминг, получит аплодисменты. Думаю и руководство страны это заметит", - добавил Артемьев.