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Минфин выступил против введения гибкого акциза на топливо

Экономика и бизнес
10 июля, 10:40 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 10, июля. /ТАСС

В ФАС при этом полагают, что акциз должен быть привязан к конъюнктуре рынка, как и остальные параметры

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ЖЕНЕВА, 10 июля. /ТАСС/. Минфин выступил против идеи Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ввести в России гибкий акциз на топливо, сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Игорь Артемьев.

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ФАС уже не первый год предлагает ввести в России систему гибкого акциза, который будет меняться ежемесячно. По мнению ведомства, акциз должен быть привязан к конъюнктуре рынка, как и остальные параметры.

"Минфин против этой идеи. Часто пересматривать налоги с точки зрения практики налогообложения, фактического взимания налогов, действительно, это трансакционно может быть сложная вещь. Поэтому Минфин пока отрицает такую идею, но они головное ведомство по налогам, поэтому их мнение определяющее. Мы бы считали это хорошим механизмом, но Минфин так не считает", - сказал Артемьев.

Как заявлял заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин, предложение ведомства в любом случае будет принято, так как от этого выигрывает вся экономика страны. И хотя российские компании с опаской относятся к этой инициативе, но в целом предложение ФАС поддерживают.

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