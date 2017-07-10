Курс доллара на Московской бирже снизился на 7 копеек, евро - на 14 копеек

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 60,28 рубля.
Евро опустился на 14 копеек и достиг отметки 68,7 рубля.
Индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия на 0,1% и составил 1914,92 пункта, индекс РТС поднялся на 0,4%, до отметки 999,69 пункта.