Украинский регулятор разрешил использовать топливо Westinghouse на большинстве блоков ЗАЭС

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯР) Украины разрешила загрузку ядерного топлива корпорации Westinghouse в первый и четвертый энергоблоки Запорожской АЭС. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регулятора.

"ГИЯР, принимая во внимание положительные результаты государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности материалов, обосновывающих безопасность, признала возможным загрузки первых партий ядерного топлива компании Westinghouse в активные зоны энергоблоков №1 и №4 ЗАЭС", - сказано в сообщении. Ранее это топливо было загружено в пятый энергоблок станции (в смешанном цикле с топливом российской "ТВЭЛ"), первая загрузка также готовится в третий энергоблок ЗАЭС.

Таким образом, четыре из шести энергоблоков станции будут частично содержать топливо Westinghouse.

"Работы по использованию ядерного топлива производства компании Westinghouse на АЭС Украины осуществляются компанией "Энергоатом" с целью диверсификации источников ядерного топлива для АЭС Украины и во избежание зависимости от монопольного поставщика", - сказано в сообщении. Кассеты Westinghouse также используются на втором и третьем энергоблоках Южно-Украинской АЭС.

На Украине работает 15 энергоблоков АЭС, из них 13 - с реакторной установкой типа ВВЭР-1000, два - ВВЭР-440, которые строились под топливо российской компанией "ТВЭЛ".

По данным Государственной службы статистики Украины, Россия по-прежнему остается основным поставщиком ядерного топлива на украинские атомные электростанции. В 2016 году у "ТВЭЛ" закуплено кассет на $386,8 млн, а у Westinghouse - на $162 млн.