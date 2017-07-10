Украинский регулятор разрешил использовать топливо Westinghouse на большинстве блоков ЗАЭС

Новак назвал "откровенным саботажем" действия ЕК по "Северному потоку-2"Экономика и бизнес 10 июля, 10:58
ФАС выступает против инвестиционной надбавки к грузовым тарифам РЖДТранспорт 10 июля, 10:52
Путин поздравил боксера Лебедева с успешной защитой титула чемпиона мира WBAСпорт 10 июля, 10:35
СМИ: Госдума может уменьшить штрафы РЖД за срыв сроков доставки грузовТранспорт 10 июля, 10:34
Пассажиропоток аэропорта Владивостока в I полугодии вырос на 18%Транспорт 10 июля, 10:27
Росрыболовство весной 2018 г. оценит в Байкале количество омуля после запрета на его выловСибирь 10 июля, 9:57
Генменеджер "Адмирала": клуб погасил долги перед хоккеистамиСпорт 10 июля, 9:48
В Новосибирской области впервые прошли демонстрационные экзамены по стандартам WorldskillsОбщество 10 июля, 9:48
Титул "регулярного" чемпиона WBA будет стоять на кону в бое Кудряшов - ДортикосСпорт 10 июля, 9:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯР) Украины разрешила загрузку ядерного топлива корпорации Westinghouse в первый и четвертый энергоблоки Запорожской АЭС. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регулятора.
"ГИЯР, принимая во внимание положительные результаты государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности материалов, обосновывающих безопасность, признала возможным загрузки первых партий ядерного топлива компании Westinghouse в активные зоны энергоблоков №1 и №4 ЗАЭС", - сказано в сообщении. Ранее это топливо было загружено в пятый энергоблок станции (в смешанном цикле с топливом российской "ТВЭЛ"), первая загрузка также готовится в третий энергоблок ЗАЭС.
Таким образом, четыре из шести энергоблоков станции будут частично содержать топливо Westinghouse.
"Работы по использованию ядерного топлива производства компании Westinghouse на АЭС Украины осуществляются компанией "Энергоатом" с целью диверсификации источников ядерного топлива для АЭС Украины и во избежание зависимости от монопольного поставщика", - сказано в сообщении. Кассеты Westinghouse также используются на втором и третьем энергоблоках Южно-Украинской АЭС.
На Украине работает 15 энергоблоков АЭС, из них 13 - с реакторной установкой типа ВВЭР-1000, два - ВВЭР-440, которые строились под топливо российской компанией "ТВЭЛ".
По данным Государственной службы статистики Украины, Россия по-прежнему остается основным поставщиком ядерного топлива на украинские атомные электростанции. В 2016 году у "ТВЭЛ" закуплено кассет на $386,8 млн, а у Westinghouse - на $162 млн.