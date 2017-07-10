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Новак назвал "откровенным саботажем" действия ЕК по "Северному потоку-2"

Экономика и бизнес
10 июля, 10:58 UTC+3 СТАМБУЛ СТАМБУЛ 10, июля. /ТАСС

Глава Минэнерго РФ сообщил, что российская сторона отмечает вмешательство в коммерческие отношения компании

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Министр энергетики РФ Александр Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак

© Стоян Васев/ТАСС

СТАМБУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал "откровенным саботажем" действия Еврокомиссии по "Северному потоку-2" из-за вмешательства органа исполнительной власти Евросоюза в коммерческие переговоры.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия подготовила проект мандата на ведение переговоров с Россией по трубопроводу. Согласно одному из них, к мощностям газопровода "Северный поток - 2" должны быть допущены другие российские компании, помимо "Газпрома".

"Видим откровенный саботаж экономически обоснованных и привлекательных для потребителей инфраструктурных проектов, таких как "Северный поток-2". Вмешательство в коммерческие отношения компании", - сказал он журналистам.

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