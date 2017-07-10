Новак: big data преобразит нефтяную отрасль

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СТАМБУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Big data (большие данные) преобразит нефтяную отрасль и окажет серьезный эффект на "устоявшиеся привычки" в этой сфере. Такое мнение высказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Big datа применительно к энергетике имеет возможность не только резко удешевить энергоресурсы, потенциально убрав лишнюю стоимость у производителей, но и оказать подрывной эффект на производственные цепочки, на потребительские привычки", - сказал он.
"За свою историю человечество накопило колоссальный опыт взаимодействия друг с другом, с природой, но никогда в истории мы не имели возможности научно проанализировать этот массив данных из повторяющихся действий последовательностей, так называемых big data. Анализ этих данных будет иметь влияние во всех сферах, профессиях", - добавил Новак.