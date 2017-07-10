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Глава Ассоциации региональных банков рассчитывает на санацию "Югры"

Экономика и бизнес
10 июля, 11:04 дата обновления: 10 июля, 11:10 UTC+3

Анатолий Аксаков также рассчитывает, что кредитное учреждение может быть докапитализировано при помощи Банка России

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Анатолий Аксаков

Анатолий Аксаков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Глава Ассоциации региональных банков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассчитывает, что банк "Югра" будет санирован или докапитализирован при помощи Банка России. Об этом Аксаков заявил ТАСС.

"Я рассчитываю, что все-таки этот банк будет санирован с помощью новых процедур, которые сейчас утверждены законом и все кредиторы банка выйдут без потерь из этой ситуации. В то же время рассчитываю, что у банка есть необходимый объем активов, которые позволят ему эффективно функционировать и в случае необходимости, чтобы ЦБ мог войти в капитал и нарастить капитал до размеров, необходимых для соблюдения нормативов ЦБ", - сказал Аксаков.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с ТАСС выразил мнение, что претензии регулятора к "Югре" менее масштабны, чем были к "Татфондбанку", который лишился лицензии 3 марта.

"Думаю, что там поспокойнее, чем в "Татфондбанке". Не знаю, затрудняюсь сказать, но мне кажется, там не того уровня претензии. Другая ситуация", - сказал он.

Банк России с 10 июля 2017 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца. Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком. Банк России пошел на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением банка "Югра". На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка "Югра" приостановлены.

"Югра" работает на российском рынке банковских услуг больше 26 лет. Организация занимается в основном кредитованием и обслуживанием счетов корпоративных лиц, а также привлечением средств населения во вклады. По данным портала "Банки.ру", "Югра" по состоянию на июнь занимала 30 место среди российских банков по величине активов.

 

 

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Санация на финансовом рынке Ситуация вокруг банка "Югра"
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Тосунян, Гарегин Ашотович Аксаков, Анатолий Геннадьевич
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