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Белоусов: источники финансирования фонда цифровой экономики окончательно не определены

Экономика и бизнес
10 июля, 11:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

По словам помощника президента РФ, есть стандартные источники, есть закрепленные, а есть поручение премьер-министра Дмитрия Медведева

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Окончательное решение по источникам финансирования фонда цифровой экономики пока не принято, сообщил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов в кулуарах форума "Иннопром".

"Никаких решений не принято, все очень предварительно. Есть стандартные источники, есть источники закрепленные, есть поручение Дмитрия Анатольевича (премьер-министр РФ Медведев - прим. ред.) о том, чтобы их использовать на цифровую экономику. Речь идет о плате за частоты, во-первых, речь идет об универсальной услуге, об этой плате. Сегодня они не в полной мере тратятся на развитие IT-технологий и цифры. Предполагается, что это будет целиком. Наверное, еще другие источники будут", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос журналистов, за счет каких источников будет создаваться фонд цифровой экономики.

Проект программы "Цифровая экономика" подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина. Программа, в частности, предполагает, что к 2025 г. 97% российских домохозяйств должны иметь широкополосный доступ в интернет (100 МБит/с). К этому времени во всех городах с населением от 1 млн человек должны быть развернуты сети мобильной связи 5G.

Планируется также, что до 2025 г. в России появятся десять предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей экономики, а вузы будут выпускать более 100 тыс. специалистов в сфере IT в год.

Минкомсвязь выступает инициатором идеи создания отдельного фонда цифровой экономики. Однако правительство еще не решило, будет ли создан отдельный фонд цифровой экономики.

Минкомсвязь предлагает обособить расходы на реализацию цифровой экономики в общем объеме расходов бюджета и сделать их "защищенными". В рамках создания фонда по концепции министерства подразумевается консолидация в том числе следующих статей: плата за радиочастотный спектр (в бюджет поступает около 19 млрд руб.), плата за универсальную услугу связи (примерно 15 млрд руб.), экономия за счет оптимизации расходов на IT для госструктур (из 100 млрд руб. Минкомсвязь предлагает сэкономить 5-10 млрд руб.).

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