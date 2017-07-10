Банк "Югра" приостановил обслуживание клиентов в Сыктывкаре

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СЫКТЫВКАР, 10 июля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Банк "Югра" временно приостановил обслуживание клиентов в Сыктывкаре, второй офис кредитной организации в республике, в городе Усинске, пока работает в ожидании указаний руководства. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в офисах банка в Сыктывкаре и Усинске.
"Мы ждем разъяснений от своего руководства по поводу дальнейшей работы (в связи с введением ЦБ РФ временной администрации - прим. ТАСС). Пока разъяснения не получены. Приходили представители ЦБ РФ, сказали приостановить временно обслуживание. Пока не обслуживаем клиентов", - рассказали в сыктывкарском отделении банка.
Как сообщили в дополнительном офисе "Югры" в Усинске, работа отделения пока не приостановлена, поскольку сотрудники не получали никаких распоряжений от ЦБ РФ и своего руководства. У банка в Коми есть одно отделение и банкомат в Сыктывкаре, а также офис в Усинске.
Центробанк 10 июля ввел в "Югре" мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца, а также на шесть месяцев возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком. На такие меры регулятор пошел в связи с неустойчивым финансовым положением кредитной организации.