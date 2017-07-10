ЦБ опроверг сообщения о возможном запрете автопереводов с карт "Мир"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Законодательством не предусмотрено каких-либо ограничений на использование средств с платежных карт "Мир", сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России, комментируя информацию о возможном запрете автопереводов с карт "Мир".

В понедельник газета "Ведомости" сообщила, что ЦБ может ограничить автопереводы с карт "Мир" на карты других платежных систем. В статье отмечалось, что изданию об этом рассказали человек, знающий это от сотрудника Банка России, два банкира и два участника платежного рынка.

"Операции за счет средств, поступивших из бюджета на карты "Мир", в соответствии с требованиями законодательства о национальной платежной системе, должны осуществляться с использованием национальных платежных инструментов. Каких-либо ограничений на использование средств со счета, к которому привязана карта "Мир", законодательством не установлено", - прокомментировали в пресс-службе Банка России информацию о возможных ограничениях.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) отметили, что платежная система "Мир" развивает межбанковскую программу лояльности.

"Основная задача НСПК - сделать так, чтобы карты "Мир" были конкурентоспособными, удобными и выгодными для их держателей. Для этого платежная система "Мир" развивает межбанковскую программу лояльности, основанную на сервисе cash-back, различные нефинансовые сервисы, а также удобные и быстрые переводы государственных выплат на счета граждан. Для нас важно, чтобы держатели карт "Мир" осознанно делали выбор в пользу сервисов, которые ему предоставляют государство и национальная платежная система", - сказали в пресс-службе.

Переход на "Мир"

Российские банки с 1 июля обязаны выдавать бюджетникам, обратившимся за открытием нового счета, только карты национальной платежной системы "Мир".

К 1 июля кредитные организации должны были обеспечить прием карт "Мир" в своих банкоматах и платежных терминалах.

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам банка "Россия", его дочерней организации Собинбанк, а также СМП банка.

С проблемами в обслуживании карт столкнулись и некоторые другие банки, в частности, Инвесткапиталбанк. В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).