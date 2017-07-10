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Производители стали в три раза реже подменять треску более дешевой рыбой

Экономика и бизнес
10 июля, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Результаты лабораторного анализа подтвердили, что на сознательный обман в этом году пошли производители трех брендов - Artfish, Polar и "Дары моря"

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Роскачество спустя год решило провести повторную проверку продающегося в России замороженного филе трески и пришло к выводу, что производители почти в три раза реже стали подменять этот товар более дешевой рыбой. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

В этом году число участников испытания Роскачества увеличилось с 16 до 23, включая практически все исследованные в 2016 г. образцы: товары четырех торговых марок обнаружить в продаже не удалось.

Результаты лабораторного анализа подтвердили, что на сознательный обман и подмену трески на более дешевые виды рыбы в этом году пошли производители рыбы трех брендов - Artfish, Polar и "Дары моря" (13% от всех проверенных образцов), тогда как в 2016 г. фальсификация была найдена в 6 из 16 образцов (37%). При этом за год исправились и перестали фальсифицировать филе трески производители торговых марок FishHouse и "Каждый день".

"Более дешевые пикша и минтай не сильно отличаются по внешнему виду, их легко выдать за треску, при этом разница в цене будет существенной", - прокомментировал результаты исследования министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, слова которого приводятся в сообщении.

Основным местом добычи трески является Северный бассейн, а минтая - Дальний Восток, поэтому, по словам главы Минсельхоза, самим рыбакам "невыгодно и хлопотно заниматься подменой", поэтому если она и происходит, то в распределительных центрах или на предприятиях, занимающихся фасовкой рыбы в средней полосе.

Другие нарушения

Помимо подмены на более дешевые виды рыбы различные несоответствия обнаружены в 8 образцах из 23, тогда как годом ранее - в 10 из 16.

В образцах Artfish, "Дары моря", "Каждый день", "Океан вкуса" и "Царица морей" найдено превышение нормы по содержанию бактерий. Это может говорить о нарушении санитарных требований на производстве, температурного режима хранения и транспортировки или о несоблюдении срока годности, пояснил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Кроме того, в 10 случаях фактический вес филе трески после разморозки не соответствовал заявленному на упаковке. Однако лишь один производитель работает по ГОСТу ("Царица морей") и может быть официально признан нарушителем, а остальные девять формально нарушителями не являются, однако лишаются возможности претендовать на российский знак качества.

При этом эксперты Роскачества пришли к выводу, что ни одна рыба не подвергалась повторной заморозке и не была испорчена в процессе производства.

Претендовать на знак качества по итогам испытаний в этом году могут товары под марками AGAMA, Atlantika, Flipper, "Бухта изобилия", "Магуро", "ИП Тафтин", "Рыбный год" и "Штурман КФ".

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