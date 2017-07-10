Программу инфраструктурной ипотеки представят осенью

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Программа инфраструктурной ипотеки, нацеленной на привлечение частных инвесторов в инфраструктурные проекты в России, будет представлена осенью. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на форуме "Иннопром".
"Мы как раз сейчас занимаемся разработкой плана правительства по развитию инфраструктуры с привлечением частных финансовых инвесторов. Действительно, об этой программе в Санкт-Петербурге объявил президент Владимир Владимирович Путин... Программа у нас будет представлена этой осенью", - сказал он.
Министр подчеркнул, что состояние инфраструктуры в России пока в целом остается неудовлетворительным. Кроме того Орешкин уверен, что именно инфраструктурные проблемы могут стать ограничителем экономического роста в будущем.
Он отметил, что в основном инфраструктурные проекты сейчас финансируются из федерального бюджета. При этом необходимо увеличивать количество проектов, не увеличивая дефицит бюджета. "Тренд вынужденного сокращения дефицита, связанный с ухудшением внешней ситуации, привел к тому, что государству пришлось, во-первых, сужать объемы инфраструктурных расходов и, как результат, сконцентрироваться на приоритетных инфраструктурных проектах. При этом общее качество инфраструктуры во многих местах остается неудовлетворительным", - подчеркнул Орешкин.
Текущая система финансирования инфраструктурных проектов за счет государственного финансирования приводит к удорожанию строительства и срыву сроков, добавил министр. При этом у региональных властей нет мотивации для привлечения частных инвестиций, уверен он. Преодолению всех этих проблем поспособствует программа "инфраструктурной ипотеки", резюмировал Орешкин.