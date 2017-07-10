Депутаты предлагают граничить ставку курортного сбора 50 рублями

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ставку курортного сбора следует ограничить 50 рублями в первый год эксперимента по его введению. Об этом заявил на парламентских слушаниях, посвященных курортному сбору, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия").

"Мы предложили бы согласиться с теми коллегами, которые предлагают на первый год существования сбора ограничиться максимальной планкой в 50 рублей. Мы считаем необходимым включить в закон специальную норму, что средства, собранные в рамках курортного сбора, независимо от того, какая ставка установлена, не могут учитываться при рассмотрении вопроса о бюджетной обеспеченности. Мы выводим курортный сбор из вопросов межбюджетных отношений, такая норма подготовлена, и комитет будет предлагать ее принять", - указал он.

По мнению депутата, за целевым расходованием средств, собранных в рамках сбора, необходимо тщательно следить. "В каждом регионе должен быть создан общественный совет, куда войдут представители туриндустрии и общественные деятели, функциями общественного совета будет контроль за целевым расходованием средств и проведение мониторинга", - сказал парламентарий, уточнив, что общественный совет должен также будет участвовать в подготовке договоров между муниципалитетами и регионами.

Льготы по курортному сбору - важнейший вопрос, подчеркнул Макаров. "Мы предлагаем установить одно изменение бесспорно - мы предлагаем написать, что несовершеннолетние дети не являются плательщиками сбора - этот вопрос выводится за рамки данного законодательства", - отметил он, напомнив, что сейчас в редакции первого чтения принята норма о льготе по сбору для несовершеннолетних.

"Что касается остальных льгот, мы предлагаем дать муниципалитетам право, может быть на первом этапе, - дать право регионам устанавливать любые дополнительные льготы к тому перечню, которые устанавливаются на федеральном уровне", - заключил он.

Госдума приняла правительственный законопроект о проведении в некоторых регионах страны эксперимента в виде введения курортного сбора в первом чтении 23 июня. Предполагается, что такой сбор будет действовать в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Его введение будет способствовать развитию курортной инфраструктуры, считают в правительстве. Ставка сбора, по мнению правительства, должна составлять не более 100 рублей в сутки с каждого отдыхающего, который проведет в одном из обозначенных регионов более 24 часов. При этом ставка может изменяться (в том числе и до 0 рублей) в зависимости от значения курорта, продолжительности отдыха и сезона.