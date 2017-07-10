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Лоукостер "Победа" получил разрешение на регулярные рейсы в Стамбул

Экономика и бизнес
10 июля, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Ранее Росавиация отказала лоукостеру в удовлетворении заявки на допуск на это направление из-за отсутствия свободных квот на маршруте

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") получил допуск на полеты в Стамбул с частотой до семи раз в неделю, говорится в материалах Росавиации.

Авиакомпания подала заявку в Росавиацию на выполнение полетов в Стамбул в марте этого года. "Победа" уже пыталась получить допуск на это направление, однако в начале 2017 года Росавиация отказала лоукостеру из-за отсутствия свободных квот на маршруте.

При этом в марте авиакомпания "Россия", также входящая в "Аэрофлот", не стала продлевать свой допуск на полеты в Стамбул, так как не осуществляла рейсы по этому направлению.

"Победа" - первый российский лоукостер, образованный в сентябре 2014 года. В 2016 году "Победа" перевезла 4,3 млн пассажиров.

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