Boeing, Аэрофлот и Внуково просят оптимизировать управление воздушным движением

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Boeing, "Аэрофлот" и Внуково намерены обратиться в правительство по вопросу оптимизации управления воздушным движением, заявил президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко, выступая на форуме "Иннопром".

Он подчеркнул, что управление воздушным движением требует государственного финансирования.

"Мы катастрофически отстаем от всего мира. Например, аэропорт Сиэттла имеет две взлетно-посадочные полосы, которые расположены примерно как в Шереметьеве, но мы там можем пропускать 75-80 рейсов в час, а Шереметьево может в самые пиковые лучшие часы пропускать 45-50. Это управление воздушным движением. Мы сейчас с "Аэрофлотом" и аэропортом Внуково делаем детальное предложение, очень будем просить российское правительство и вас, Максим Станиславович (Орешкин, глава Минэкономразвития - прим. ТАСС), и министра (транспорта Максима) Соколова, поддержать и рассмотреть", - сказал он.

В марте несколько источников сообщили ТАСС, что аэропорт Шереметьево планирует увеличить количество взлетно-посадочных операций для нужд "Аэрофлота" в 2017 г.

По словам одного из них, об увеличении пропускной способности Шереметьева попросил "Аэрофлот": перевозчику стало тесно в аэропорту и больше не хватает пространства для роста.

В итоге планируется, что количество взлетов и посадок в час в Шереметьеве вырастет на 9% в весенне-летний период и на 15% в осенне-зимний. По словам представителя аэропорта, сейчас Шереметьево летом может максимально выполнять до 55 взлетно-посадочных операций в час, зимой - 48. Значения планируется увеличить до 60 и 55 соответственно.