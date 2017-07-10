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Энергокомпании ЕС назвали неприемлемыми санкционные угрозы США против "Северного потока"

Экономика и бизнес
10 июля, 12:59 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, июля. /ТАСС

Гендиректор французской энергетической компании Engie заявила, что вмешательство в дела европейских стран недопустимо

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ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Европейские энергетические компании призвали США отказаться от угрозы ввести санкции против газопровода "Северный поток-2", назвав их неприемлемым. Об этом пишет в понедельник британская газета Financial Times.

"Вмешательство в дела европейских стран неприемлемо", - заявила в интервью изданию генеральный директор французской энергетической компании Engie Изабель Кошер. Она выразила надежду, что лидеры стран ЕС воспользовались прошедшим саммитом G20 в Гамбурге, чтобы "сказать властям и президенту США, до какой степени эта идея (оказания санкционного давления - прим. ТАСС) не поддается пониманию".

"Предложенные санкции затрагивают не только Россию, но также Европу и Германию, - приводит издание слова генерального директора энергетического холдинга Uniper Клауса Шефера. - Я призываю вовлеченные стороны не делать проект заложником мировой политики и оставить европейцам проблемы энергетических поставок в Европу". "Недопустимо, что европейская политика в области энергетики сегодня определяется в США", - добавил он.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019 года. Трубопровод протяженностью 1220 км пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Газопровод напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

Проект реализует проектная компания Nord Stream 2 AG. После закрытия сделок по приобретению иностранными акционерами акций в Nord Stream 2 AG доли в проекте будут распределяться следующим образом: "Газпром" - 50%, BASF, ENGIE, OMV, Shell и Uniper (стопроцентное дочернее предприятие E.ON) - по 10%.

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