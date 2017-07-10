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УАЗ с 2020 года запустит в серию гибридный автомобиль "Профи" с двумя типами двигателей

Экономика и бизнес
10 июля, 13:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

По данным предприятия, использование электрического двигателя позволяет вдвое снизить расход топлива

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) запустит с 2020 года в серию гибридный автомобиль "Профи" с двумя типами двигателей - бензиновым и электрическим. Об этом сообщил ТАСС в понедельник в кулуарах форума "Иннопром-2017" в Екатеринбурге, где прошла презентация автомобиля, гендиректор предприятия Вадим Швецов.

"У нас есть заказчик,... это "Россети", с которым у нас подписано соглашение о переходе на данный вид средств, начиная с 2020 года. Первые прототипные образцы будут выпущены в 2019 году, но это будет, по сути, подконтрольная опытная эксплуатация, а с 2020 года войдем в серию", - сказал он.

Швецов добавил, что полномасштабный старт производства начинается 1 сентября. По его словам, кроме компании "Россети", этот экономичный автомобиль также ориентирован на европейский рынок в целом. "Экономия по топливу получается за счет того, что в "городском" режиме (автомобиль работает в режиме "город-дорога" - прим. ТАСС) используется электродвигатель. И по сути, в два раза уменьшается потребление бензина", - отметил он.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал ТАСС, что, по его мнению, автомобиль будет востребован. "Я думаю, что с учетом сегодняшней потребности в резком экономическом росте и в увеличении затрат домохозяйств на потребление... такой автомобиль будет очень востребован. Он дешевле, чем аналоги Горьковского автомобильного завода, и одновременно он более комфортен и более легок в обслуживании", - отметил глава региона.

УАЗ специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов. Производственная мощность завода составляет 105 тыс. машин в год. С 2000 года предприятие входит в структуру концерна "Соллерс". Компания выпускает более 10 моделей марки UAZ примерно в 100 модификациях, и экспортирует продукцию более чем в 20 стран мира.

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