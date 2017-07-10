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УАЗ в августе и сентябре 2017 г. перейдет на режим неполной рабочей недели

Экономика и бизнес
10 июля, 12:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Источник ТАСС на предприятии отметил, что предварительно речь идет о трехдневной рабочей неделе в августе и четырехдневной - в сентябре

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) перейдет на неполную рабочую неделю в августе и сентябре 2017 года. Об этом в понедельник сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Вадим Швецов в кулуарах форума "Иннопром"-2017.

"Мы работаем неполную неделю - август, сентябрь. Это коснется всех сотрудников предприятия", - сказал он, уточнив, что соответствующее распоряжение уже подписано. При этом Швецов не назвал причин сокращения рабочего времени.

В свою очередь, источник ТАСС на предприятии отметил, что предварительно речь идет о трехдневной рабочей неделе в августе и четырехдневной - в сентябре.

УАЗ специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов. Производственная мощность завода составляет 105 тыс. машин в год. С 2000 года предприятие входит в структуру концерна "Соллерс". Компания выпускает более десяти моделей марки УАЗ примерно в 100 модификациях, и экспортирует продукцию более чем в 20 стран мира.

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