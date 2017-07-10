ЛДПР предложила отменить роуминг по России и для абонентов, находящихся в Белоруссии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР внесла в понедельник в нижнюю палату законопроект об отмене как национального роуминга, так и роуминга для абонентов, находящихся на территории Белоруссии. Проект закона размещен в электронной базе данных.

"Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 54 Федерального закона "О связи" направлен на отмену так называемого "национального роуминга", включая услуги по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "интернет", а также роуминга между абонентами, находящимися на территории союзного государства Республика Беларусь", - говорится в пояснительной записке.

Депутаты напомнили, что еще в 2012 году фракцией ЛДПР была предпринята попытка отменить роуминг внутри страны, однако в 2014 году основные российские сотовые операторы объявили о добровольном снижении тарифов, а некоторые сообщили об отказе от внутрисетевого роуминга, что "несколько сгладило существующую проблему". По словам парламентариев, "о необходимости полной отмены роуминга неоднократно заявляла Федеральная антимонопольная служба (ФАС)".

Со ссылкой на экспертные оценки в документе отмечается, что роуминг внутри российских регионов возник по причине наличия специального регулирования: каждый из операторов связи осуществлял соединения через единого общероссийского оператора, что приводило к дополнительным издержкам. Законодатели указывают, что в настоящее время указанный механизм соединения применяется "в исключительных случаях и не является массовым, в связи с чем установление дополнительных платежей за использование мобильной связи за пределами домашнего региона в пределах РФ является избыточным". Тем не менее, подчеркивают либерал-демократы, национальный роуминг в России сохраняется, причем в Крыму действует отдельный его вид. По мнению депутатов, такая ситуация "выглядит несправедливо" на фоне полной отмены мобильного роуминга на территории Евросоюза, а также на территории Норвегии, Исландии и Лихтенштейна с 15 июня 2017 года.

Роуминг между РФ и Белоруссией

"Российские граждане не должны испытывать неудобства при перемещении внутри страны. Также законопроектом предлагается отменить роуминг и на территории Республики Беларусь. Среди стран СНГ наиболее последовательно осуществляют экономическую интеграцию Республика Беларусь и РФ, которые являются тесными партнерами в экономической, политической и социальной сферах", - говорится в проекте закона.

Таким образом, заключают парламентарии, "принятие законопроекта позволит вывести услуги связи на новый уровень, отвечающий современным мировым тенденциям, сделать услуги связи для граждан России при перемещении внутри страны более прозрачными, удобными и доступными, а также позволит обеспечить дальнейшее развитие интеграционных процессов между Россией и Республикой Беларусь".

30 июня на проходившем в Москве Форуме регионов РФ и Белоруссии спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что иметь роуминг между Россией и Белоруссией "диковато" и попросила главу Минкомсвязи Николая Никифорова изучить возможность отмены роуминга между двумя странами, проработать этот вопрос с белорусскими коллегами в течение месяца и внести соответствующие предложения.