Суд привлек "Роснефть" и "Башнефть" в качестве заинтересованных лиц по иску АФК "Система"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отложил на 17 июля подготовку по исковому заявлению АФК "Система" о признании незаконным и отмене нотариального действия по заверению переписки менеджеров компании. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

"Сегодня суд привлек в качестве заинтересованных лиц компании "Роснефть", "Башнефть" и "Система-Инвест", а также продлил досудебную подготовку по делу до 14:30 мск 17 июля", - сказала она.

Пресс-секретарь уточнила, что компании привлечены для заслушивания судом их позиции по заявленному иску, которая будет учитываться при принятии решения.

Кроме того, в понедельник суд отказал в проведении экспертизы по иску и затребовал у нотариуса дополнительные документы. Как ожидается, на следующем заседании суд заслушает позиции заинтересованных лиц по делу, также стороны смогут заявить новые ходатайства. Переписка бывших топ-менеджеров "Башнефти" и АФК "Система" была приобщена к материалам дела в ходе предварительного судебного заседания по иску компании "Роснефть".

В настоящее время Арбитражный суд Башкирии рассматривает по существу иск "Роснефти" и подконтрольной ей "Башнефти" к АФК "Система" и компании "Система-Инвест" о взыскании 170,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти", по мнению нефтяной компании, в результате реорганизации в 2014 году.