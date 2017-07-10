Матвиенко поддержала идею заменить транспортный налог повышенным акцизом на бензин

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что введение повышенного акциза на бензин будет более справедливой мерой, чем налог на автомобиль. Такое мнение она высказала в понедельник на встрече с членами Палаты молодых законодателей при Совфеде.
"Что касается транспортного налога, эта тема обсуждается. Есть идея отказаться от транспортного налога и перейти на повышенный акциз на бензин. Мне кажется, что повышение акциза - это более справедливая мера, нежели налог на транспортное средство", - казала Матвиенко.
По ее словам, повышение налога может ударить по незащищенным категориям граждан.
"Скажем, есть машина у ветерана, он использует ее два-три дачных месяца, остальное время она стоит в гараже, и поэтому более справедливо - сколько ты проехал, столько и заплатил", - сказала Матвиенко. Она выразила мнение, что "это более справедливая идея", и предложила "ее продвигать вместе". "Для пенсионеров - это защитная мера", - сказала председатель верхней палаты парламента.