Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко поддержала идею заменить транспортный налог повышенным акцизом на бензин

Экономика и бизнес
10 июля, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Спикер Совфеда полагает, что повышение налога может ударить по незащищенным категориям граждан

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что введение повышенного акциза на бензин будет более справедливой мерой, чем налог на автомобиль. Такое мнение она высказала в понедельник на встрече с членами Палаты молодых законодателей при Совфеде.

"Что касается транспортного налога, эта тема обсуждается. Есть идея отказаться от транспортного налога и перейти на повышенный акциз на бензин. Мне кажется, что повышение акциза - это более справедливая мера, нежели налог на транспортное средство", - казала Матвиенко.

По ее словам, повышение налога может ударить по незащищенным категориям граждан.

"Скажем, есть машина у ветерана, он использует ее два-три дачных месяца, остальное время она стоит в гараже, и поэтому более справедливо - сколько ты проехал, столько и заплатил", - сказала Матвиенко. Она выразила мнение, что "это более справедливая идея", и предложила "ее продвигать вместе". "Для пенсионеров - это защитная мера", - сказала председатель верхней палаты парламента.

Смотрите также

Рубль дорогу бережет: регионы за идею направить часть топливных акцизов в дорожные фонды

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Керченском мосту началась укладка асфальта
2
Прощание с Антоном Носиком пройдет 11 июля
3
Новак назвал "откровенным саботажем" действия ЕК по "Северному потоку-2"
4
МВД вводит новые правила регистрации транспортных средств
5
Банк "Югра". Досье
6
ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра"
7
Депутат Ковалев: парламентарии ОБСЕ тщетно ждут от делегации РФ "покаяния"
Темы дня
Реклама