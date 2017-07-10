Стоимость строительства транспортного перехода на Сахалин составит 400 млрд руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Стоимость строительства транспортного перехода с материка на Сахалин предварительно оценивается в 400 млрд рублей, заявил журналистам первый вице-президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Александр Мишарин в кулуарах форума "Иннопром".

"По предварительной оценке, это порядка 400 млрд рублей. Это 540 км железной дороги", - сказал он.

По словам Мишарина, оценочная стоимость фактически одинакова и для моста, и для тоннеля.

"Кроме того, сейчас обсуждаем в том числе возможность размещения на Сахалине дополнительного перегрузочного комплекса - порта", - добавил топ-менеджер РЖД.

Мишарин напомнил, что РЖД и Министерство инфраструктуры и транспорта Японии создали рабочую группу для проработки проекта создания транспортного перехода между РФ и Японией, частью которого станет переход на Сахалин.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов говорил, что проект сухопутного перехода между РФ и Японией требует не менее 75% бюджетных инвестиций от общей стоимости. При этом, по его словам, это "проект следующего десятилетия". Он напомнил, что Дальний Восток - это зона сейсмической опасности, в которой по действующим российским СНИПам запрещено строить туннели. Кроме того, для реализации проекта также необходимо просчитать перспективный объем грузопотоков, которые пойдут из Японии транзитом через Россию и из Европы транзитом через Россию в Японию.